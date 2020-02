Ofrecen dos bonos de $ 2.000 a estatales

En la segunda mesa técnica salarial con los gremios estatales, el Gobierno provincial ofreció un bono de 2.000 pesos en compensación de la inflación de 2019 y otro de igual monto como el primer aumento del año, lo que representa una mejora de apenas 500 pesos a la propuesta realizada la semana pasada que fuera rechazada por unanimidad.

El viernes, el gobierno bonaerense ofertó una suma fija remunerativa mensual no bonificable de 1500 pesos en concepto de pérdida salarial del 2019 a pagar desde el 1 de febrero que percibirán los agentes que no superen los 60 mil pesos.

En esta ocasión proponen un bono de $ 2.000 como suma fija remunerativa no bonificable para todos los agentes con vigencia a partir del 1 de febrero y otra igual con vigencia a partir del 1 de marzo. Además agregan la reapertura de paritaria salarial en abril próximo.

En la reunión de ayer estuvieron los ministros de Hacienda, Pablo López, y de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y los representantes de FEGPPBA, UPCN y ATE.

Si bien se acordó un cuarto intermedio, los gremios también rechazarían el ofrecimiento por insuficiente, tal como pasó el viernes último.