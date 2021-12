Piden que "juzguen a los funcionarios que no hicieron nada" para evitar el crimen de Úrsula

La organización feminista Atravesados por el Femicidio aseguró estar “conforme” con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, que condenó a prisión perpetua al expolicía Matías Ezequiel Martínez por el femicidio de Úrsula Bahillo (18), y pidió que “se juzgue a todos los funcionarios que miraron para el costado y no hicieron nada” para evitar el crimen.

"Estamos conformes con la sentencia. No pensábamos que podría haber sido otra”, afirmó Marcela Morera, perteneciente a la ONG Atravesados por el Femicidio.

Además, Morera explicó que si bien no pudieron acompañar presencialmente a los familiares de Úrsula “por la lejanía y temas de traslados”, sí lo hicieron “a través de las redes sociales”.

Por otro lado, desde la ONG pretenden que el proceso judicial del caso “tenga una segunda parte”.

“Desde Atravesados por el Femicidio esperamos que venga una segunda parte, porque como muchos casos, se podía haber evitado. Martínez tenía una denuncia por un ataque sexual a una niña con discapacidad, la cual no fue tenido en cuenta y no fue apartado de la fuerza. Esto ocurrió en enero de este año y el fiscal o juez a cargo decidió no hacer nada por la feria judicial y dejó a un asesino y violador suelto, que tuvo la oportunidad de matar a Úrsula", explicó Morera.

"Esto no termina acá, hay que ver quiénes son todos los funcionarios que miraron para el costado y no hicieron absolutamente nada. La pena para ellos tiene que ser ejemplar. Estamos cansados de que la Policía, la Fiscalía y los juzgados miren para otro lado”, finalizó la mujer.

“No estamos agradecidos con el juez de Mercedes”

Cabe recordar que tras conocerse el fallo el martes por la mañana, el padre de Úrsula agradeció al tribunal, al fiscal Sergio Terrón y a los abogados Emiliano Basso y Fabián González por "el trabajo realizado" tras la lectura del veredicto, y criticó la labor de un juez de Mercedes que el pasado enero le negó un pedido de prisión del condenado Martínez, quien había sido acusado de atacar sexualmente a una niña con discapacidad.

"No estamos agradecidos con el juez de Mercedes que no dio lugar al pedido de prisión luego de la cámara Gesell. Porque si él hubiera hecho lo que debía, Úrsula hoy estaría viva. Úrsula fue víctima del sistema", dijo Adolfo Bahillo, papá de la víctima.

Por su parte, el abogado González afirmó que “surge de los expedientes la responsabilidad del Estado. En Mercedes no ordenaron la detención del condenado por las vacaciones, y mató a Úrsula. Hubo una omisión indebida, se tienen que hacer cargo y se toman licencia”.

Otra condena

El acusado estaba detenido en la Unidad Penal 49 de Junín, ya que el pasado 22 de febrero fue condenado por el juez en lo Correccional 1, Héctor Alberto Barbera, por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas", en perjuicio de una expareja atacada en 2017.

