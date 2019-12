Hace un par de semanas tuve oportunidad de dar una charla y fue ahí donde me encontré con un ex cliente quien golpeado por las vicisitudes que se habían presentado en su negocio, buscaba soluciones. En la columna de hoy repasaremos las claves para mantenerse activos con el paso del tiempo.

Como primera medida tenemos que contemplar que si hay algo que no cambia nunca es justamente el cambio, proceso que debemos considerar como constante y permanente. Siempre trae alternativas favorables, adversas, prósperas, perjudiciales, buenas, malas, positivas o negativas. Buscando soluciones y apelando a la nostalgia de haber sido el líder en su rubro, mi ex cliente destacaba la llegada de nuevos actores, el factor tecnológico y los cambios de hábitos de los consumidores como indicios del problema.

La situación tiene siempre la misma raíz, cierta resistencia a pensar los negocios como marcas y no como locales con carteles al frente. Recursos que permitan construir significado propio para ocupar un lugar en la mente de las personas. Una herramienta crítica de creación de valor y trascendencia ante mercados en esencia dinámicos.

Evolución de la competencia, pérdida de valor, erosión del vínculo con nuestros clientes, deslealtad como rasgo primario y otros factores afectan a nuestros negocios. Hasta no hace mucho bastaba con tener un buen producto, hoy es solo el comienzo. Ahora se compite en el terreno de los intangibles.

Poner las ideas en acción, de eso se trata. Cambiar estrategias, buscar nichos y hacer una lectura de la reconfiguración del valor de nuestra marca en este nuevo contexto competitivo. Identificar fortalezas y comprender las debilidades. La posición de líder no siempre es una buena estrategia, sobre todo cuando no tenemos los recursos para hacerlo. A veces, hay que bajarse, reposicionar el negocio y contemplar el rubro desde otro lugar.

Trazando una analogía, hay dos posibilidades. Mantenerse activo todo el año procurando hacer al menos treinta minutos de actividad todos los días o acumular todo para intentar recuperarlo dos meses antes del verano. Difícil, la activación marcaria y creación de valor es una actitud que demanda ejercicio diario, constante y permanente. En 2020, les pido que se muevan.