Dólar soja: el Gobierno espera que esta semana continúen las ventas récord

El Gobierno aguarda que los productores sojeros liquiden al menos US$2.000 millones esta semana, como sucedió con la anterior, a partir del tipo de cambio diferencial que por este mes rige para ese sector.

En la primera semana de vigencia del denominado "dólar soja", los productores vendieron 4,6 millones de toneladas de la oleaginosa, que representaron una liquidación de US$ 2.000 millones. Ahora, con el inicio de la segunda semana de este tipo de cambio especial a US$200, en la Casa Rosada confían en que se mantendrá el elevado nivel de ventas.

Por caso, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que las elevadas compras comienzan a volcarse a ventas externas para el complejo soja argentino. Más de tres millones de toneladas de compras en los primeros tres días del programa dejaron más de 621.000 toneladas de exportaciones de soja y productos industriales sólo el miércoles de la semana pasada, de acuerdo con el trabajo.

En este contexto, la BCR puntualizó que bajaron los precios FOB de los principales productos de exportación del Complejo Soja publicados por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

De esta manera, entre el lunes y el martes últimos esos precios con embarque cercano de la harina de soja cayeron US$ 16 por tonelada, más de un 3%, para ubicarse en torno a los US$ 458. No obstante, lo más elocuente se ha visto en el aceite de soja, que nuevamente cayó por debajo de los niveles nominales de 2021.

"En tanto estas medidas tengan más días de rodaje, veremos sus efectos sobre los precios de exportación y las cantidades exportadas. Por ahora, las perspectivas de comercialización comenzaron con mucho ímpetu, con los resultados a la vista", destacó la entidad bursátil rosarina.

En lo que hace a la dinámica comercial, la semana pasada se destacó por un elevado nivel de compradores en la plaza local y, al mismo tiempo, los precios comenzaron ubicados por encima de los $72.500 por tonelada para las ofertas más elevadas.