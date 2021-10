Macri se presentará a declarar ante la Justicia

El expresidente Mauricio Macri volverá al país el próximo martes 19 y se presentará a declarar el miércoles 20, en el Juzgado Federal de Dolores ante el juez Martín Bava, que lo citó a declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de la tragedia del submarino ARA San Juan, en la que fallecieron los 44 tripulantes.

“Llega el 19 y se presenta el 20”, aseguró ayer, sábado, el candidato a diputado nacional por Juntos y actual secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi, en declaraciones a CNN radio.

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, reprogramó para el 20 de octubre la citación a indagatoria al expresidente Mauricio Macri, quien no se presentó a la audiencia convocada para el jueves pasado, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.

La indagatoria –principal acto de defensa con el que cuentan los imputados- debió postergarse porque el exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde antes de que se conociera la convocatoria y, según reveló en una carta que le dirigió al juez la presidenta del PRO Patricia Bullrich, no estaba en los planes de Mauricio Macri regresar al país antes de fin de mes.

El expresidente aún no presentó abogado en el expediente en el que está imputado desde el inicio de la investigación, aunque se presume que en los próximos días asumirá el cargo el letrado Pablo Lanusse, quien ya lo defiende en otras causas.

La estrategia

Quienes observan los movimientos que suele hacer Macri en los tribunales descartan que antes de ese miércoles, el abogado Pablo Lanusse se presentará ante la justicia federal de Dolores como defensor del exmandatario y pedirá la nulidad de la convocatoria a indagatoria, a la vez que buscará que la causa pase a los tribunales federales porteños.

La estrategia pasaría por señalar que, si Macri es la punta de la pirámide criminal investigada y se lo acusa de haber impartido órdenes de realizar espionaje ilegal desde su despacho en la Casa Rosada, corresponde que la causa se investigue en suelo porteño, allí donde está erigido el palacio de Gobierno.

Algo ya adelantó el propio Lanusse a través de sus redes sociales, el 1 de octubre cuando escribió: "Mauricio Macri respetuoso del funcionamiento de las instituciones, y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa".

En la misma resolución, en la que el juez Bava dispuso la primera citación a indagatoria de Macri desde que dejó el Gobierno, el magistrado procesó a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero también a otros miembros de ese organismo y expuso vínculos hasta ahora desconocidos entre el gobierno de Cambiemos y el supuesto espionaje ilegal.