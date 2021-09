Recrudece la crisis del Gobierno con fuego cruzado entre Alberto y CFK

Un mensaje del Presidente y una carta de la Vice, constituyeron ayer la corriente de expresiones políticas más fuerte que se enfrentó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en medio de la crisis más profunda del Gobierno nacional y de la alianza oficialista.

Mientras el Presidente por la mañana se expresó en tono de ratificación de su gestión, con una misiva pública, la exmandataria le exigió cambios y hasta sugirió nombres, como el del gobernador tucumano Juan Manzur para la jefatura del Gabinete.

Criticó la “política de ajuste”, cuestionó al vocero presidencial y le recordó a Fernández que ella lo eligió en 2019. “Honre la decisión”, le exigió Cristina.

Se trata de algunos de los términos contenidos en la extensa carta aparecida en la tarde de ayer en la página personal de la vicepresidenta, quien rompió el silencio tras la renuncia masiva de ministros que le responden y aseguró que no está detrás de ninguna operación para desgastar al Presidente. Allí cruzó en duros términos al equipo de comunicación de Alberto Fernández.

En el texto de 20 párrafos, hace un repaso desde que ella eligió a Fernández para ser Presidente y las 19 veces que se reunieron en la Quinta de Olivos desde que llegaron al Gobierno el 10 de diciembre del 2019. “Solo le pido a Alberto [Fernández] que honre su decisión”, dijo en alusión a esa designación en la fórmula.

Antes, Alberto Fernández aseguró que “la coalición de Gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad”, y remarcó que seguirá “garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”.

“La coalición de Gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo”, dijo el mandatario, al iniciar un hilo a través de su cuenta en la red Twitter.

Las declaraciones del Presidente se conocen luego de que ayer el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y otros funcionarios del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, tras los resultados electorales de las PASO que se celebraron el último domingo.

Tras la presentación de las renuncias, el mandatario recibió ayer el apoyo de gobernadores, intendentes y referentes del mundo sindical y empresario.

“Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre del 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”, continuó el mandatario en su publicación.

“Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte”, añadió.

En ese marco, agradeció el “apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas” y valoró “el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo”.

Y Cristina respondió: “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no solo al Presidente de la Nación.

La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad”.