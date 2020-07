El Gobierno pedirá ampliar la prórroga del presupuesto

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que se enviará esta semana al Congreso nacional la ampliación de la prórroga del presupuesto y subrayó que el Gobierno tiene "expectativas" respecto de la deuda porque "la Argentina nunca se fue de ninguna mesa de negociación".

"Vamos enviar esta semana la ampliación de la prórroga del presupuesto", sostuvo el funcionario, quien indicó: "No tenemos presupuesto 2020, tenemos un presupuesto prorrogado del 2019 porque, cuando llegamos, el que se había armado tenía todas las metas distorsionadas".

"No servía, se había hecho antes del reperfilamiento. No cumplía con ningún parámetro de equilibrio macroeconómico. Había pateado todos los problemas para este año y era muy difícil de tratar. En su hoja de ruta tenía un modelo de país orientado a lo especulativo", señaló Cafiero.

Deuda, moratoria y herencia

Al ser consultado respecto de la deuda, destacó: "Tenemos expectativa porque la Argentina nunca se fue de ninguna mesa de negociación. Siempre propusimos nuestra vocación de resolver el tema, pero lo vamos a resolver defendiendo los intereses de argentinos y argentinas".

Con relación a la ampliación de la moratoria, analizó: "Son medidas de recuperación que empezamos a enviar al Congreso para que se debata y son herramientas necesarias para reconstruir y recuperar esa tarea tan necesaria, que es la de la producción y el empleo".

"Vamos a ir de a poco recuperando la economía, las pymes, los comercios", confió Cafiero.

Además, criticó: "Iniciamos un Gobierno que tenía aumento de desocupación, de pobreza, miles de pymes cerradas, una situación macroeconómica totalmente desequilibrada y un problema de deuda heredado".