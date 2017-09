Boudou en tribunales por el juicio del caso Ciccone

JUSTICIA

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, concurrió ayer a los tribunales federales de Retiro para notificarse formalmente del inicio del juicio oral en su contra por delitos cometidos en la venta de la ex Ciccone Calcográfica, pautado para el 3 de octubre.

Boudou se hizo presente en el Tribunal Oral Federal 4, que fue confirmado por la Cámara Federal de Casación para realizar ese debate.

Durante toda la mañana concurrieron a la sede del Tribunal Oral Federal 4 en el sexto piso de Comodoro Py 2002, los procesados que serán enjuiciados: a las 7.30 arribó Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del ex vicepresidente y según trascendidos, quien habría iniciado conversaciones para declarar como arrepentido.

Vandenbroele firmó el oficio y se retiró sin formular declaraciones y sin cruzarse con Boudou, que llegó poco después para cumplir con el mismo trámite impuesto a todos los procesados con miras al inicio del juicio oral previsto para el próximo 3 de octubre.

Paralelamente, la sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó un planteo de otro procesado, el socio de Boudou, José María Nuñez Carmona, quien pretendía apartar al Tribunal Oral Federal 4 y ser juzgado por otro, el 1. Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron el recurso de queja de Nuñez Carmona, y quedó firme la intervención del 4.