Resignado tras el nuevo error arbitral, Sarmiento regresa a los entrenamientos y se enfoca en Vélez

Sarmiento regresará hoy a los entrenamientos, luego del empate con sabor a bronca del sábado pasado en Mendoza, frente a Godoy Cruz, por la duodécima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Como ocurrió hace exactamente dos fechas, cuando el Verde regresó de su viaje por el Estadio Néstor Díaz Pérez envuelto en impotencia por el gol en posición adelantada anotado por José Sand, la historia se repitió el pasado fin de semana, con el tanto convertido por el paraguayo Sebastián Colmán sobre la hora, en el Estadio Feliciano Gambarte, que arrebató de las manos al conjunto juninense su primer triunfo de visitante.

Una diferencia separa a los guiones de ambas películas: ante el Granate, Sarmiento perdía al promediar el segundo tiempo con el gol que no debió ser convalidado y consiguió empatar sobre la hora, con un penal ejecutado por Gabriel Alanís; el sábado último, los dirigidos por Mario Sciacqua ya saboreaban la tan ansiada victoria fuera de Junín, cuando apareció el tanto en posición no reglamentaria, que tampoco fue anulado.

En cualquier caso, el final es el mismo: empate en el marcador y furia en los simpatizantes del Verde, que no dejaron pasar lo sucedido y descargaron su malestar en las redes sociales. "Otra vez nos hacen un gol en posición adelantada, ya nos pasó contra Lanús. Estas cosas molestan mucho porque nosotros hacemos un gran esfuerzo. Estoy muy caliente", exclamó el mediocampista Julián Chicco, en declaraciones a TNT Sports, minutos después del final del partido.

A pensar en Vélez

Sin más remedio que volver a dejar atrás el episodio en el que se vio perjudicado, Sarmiento comienza a pensar en el duelo ante Vélez, por la fecha 13 del campeonato, el próximo viernes en el Estadio Eva Perón, desde las 19.

Para el compromiso con El Fortín, la lista de lesionados vuelve a ser uno de los temas de preocupación del conjunto de Junín. A la espera de la recuperación de Federico Bravo -recientemente intervenido quirúrgicamente y descartado para el encuentro del viernes-, se sumó también la lesión de Rodrigo Salinas, que debió dejar el campo de juego en Mendoza, a los 37 minutos del primer tiempo, por un golpe en el tobillo.