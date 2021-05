Boca goleó a The Strongest de Bolivia y se clasificó para los octavos de final

Boca Juniors venció con comodidad en "La Bombonera" a The Strongest de Bolivia, por 3 a 0, en encuentro por la sexta y última fecha del grupo "C" de la Copa Libertadores de América.

El xeneize terminó segundo en su zona, detrás del Barcelona de Ecuador, que superó como local 3 a 1 a Santos de Brasil, quien pasará a jugar (al ser tercero en el grupo) los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Barcelona justamente a partir de los dos goles conseguidos por un ex-Boca como Damián Díaz, a los 15´ del primer tiempo y a los 10´ del segundo, cuando amplió su compañero Jean Montaño a los 32.

El goleador Kaio Jorge había logrado el empate parcial para los brasileños a los 45´ del primer período. Así, Barcelona finalizó primero con 13 puntos, escoltado por Boca con 10, mientras que Santos y The Strongest cerraron con 6, aunque los paulistas fueron terceros por mejor diferencia de gol.

De esta manera todos los equipos argentinos lograron pasar a octavos de final de la Libertadores, aunque algunos casos como justamente los de Boca y River Plate fueron significativos, porque ambos finalizaron segundos en sus grupos.

Rápidamente se puso en ventaja el equipo de Miguel Ángel Russo, con un certero remate desde el borde del área grande de Agustín Almendra, a los 3 minutos, y amplió cifras a los 44´ por intermedio de Sebastián Villa, tras un buen desborde de su compatriota Frank Fabra.

Esos dos tantos dejaron tranquilo a Boca Juniors, pero fue por más en el complemento, ante un débil rival.

El auriazul encontró un tercer tanto a través de un autogol de Juan Valverde, que significó el 3 a 0 definitivo. Fue a los 11minutos del segundo período, cuando Sebastián Villa -la figura del cotejo- desbordó por el sector derecho del ataque de Boca y mandó un centro al corazón del área, buscando a su compañero Carlos Tevez.

No obstante, en el camino se interpuso el defensor Juan Valverde, quien concretó un autogol y sentenció el partido, dándole la clasificación a Boca, que ahora espera los octavos de final y, el lunes, jugará ante Racing una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, en San Juan.

Avanzaron Olimpia de Paraguay y el Internacional (B)

Internacional de Brasil al igualar noche sin goles con Always Ready de Bolivia, a cargo del entrenador argentino Omar Asad, logró pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, al igual que Olimpia, de Paraguay, que goleó a Deportivo Táchira de Venezuela, por 6 a 2.

Con su empate en el estadio Beira-Rio, de Porto Alegre, por la última fecha del Grupo "B", el local fue primero con 10 puntos, seguido con una menos por Olimpia (-1) y Táchira (-3), clasificando el equipo guaraní por mejor diferencia de gol, quedando último Always Ready, con 7.

Olimpia ganó en Asunción con doblete de Richard Ortíz y conquistas de Hugo Quintana, Derlis González, de penal, Isidro Pitta y del arquero huésped Cristopher Varela, en contra de su arco.

Para el perdedor anotaron el zaguero argentino Lucas Trejo (ex Instituto, Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba) y Douglar Angarita y ambos elencos finalizaron con hombres menos por las expulsiones del colombiano Sergio Otálvaro, en Olimpia; y de Francisco Flores y Michael Covea, en Táchira.