San Lorenzo no pudo revertir la serie con Santos y quedó fuera de la Copa Libertadores

San Lorenzo quedó lejos anoche del milagro y no pudo entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al empatar esta noche 2 a 2 de visitante con Santos, de Brasil, subcampeón vigente, que irá a la zona de Boca Juniors.

Los goles del equipo brasileño, que en la ida en el Nuevo Gasómetro se había impuesto por 3 a 1, fueron de Marcos Leonardo y Pará. Franco Di Santo y Ángel Romero marcaron para San Lorenzo, que terminó con diez por la expulsión de Gabriel Rojas.

El Ciclón de Diego Dabove no pudo cumplir el objetivo del semestre y se deberá conformar con jugar la Copa Sudamericana, en la que integrará el Grupo A, junto a Rosario Central, 12 de Octubre (Paraguay) y Huachipato (Chile).

Santos, por su parte, será rival de Boca en la zona C de la Libertadores, donde también están The Strongest (Bolivia) y Barcelona de Guayaquil (Ecuador).

En el inicio San Lorenzo intentó salir con los generadores de los ataques, los hermanos Ángel y Óscar Romero, pero Santos logró agruparse con orden y salir de contra.

El "Ciclón" buscó también con desbordes de Gabriel Rojas por izquierda, centros para Franco Di Santo y la sociedad entre Juan Ramírez y Óscar Romero, tratando de dominar la pelota para impedir el circuito creativo de los brasileños.

Pero a los 21 minutos, en una salida rápida que atravesó la cancha, Santos agarró mal parado al equipo azulgrana, Marcos Leonardo se apostó por la izquierda, desbordó y definió con un ángulo cerrado para marcar el primer gol.

En la segunda parte el equipo argentino salió en búsqueda de la igualdad. Llegó al empate, con un tanto de Ángel Romero, y estuvo cerca de pasar a ganar. Sin embargo, la hazaña no llegó y el equipo de Boedo dejará Brasil con las manos vacías.