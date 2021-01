Sarmiento sigue entrenando y hoy llegará el segundo refuerzo

El Club Atlético Sarmiento continúa su pretemporada, mientras comienzan a llegar los primeros refuerzos para el DT Mario Sciacqua, de cara al inicio de la temporada en Primera División.

Ayer, el Verde cumplió su segunda jornada de entrenamiento doble turno, en el Centro de Alto Rendimiento. Hoy, la jornada será de un solo turno, por la mañana, de acuerdo con el esquema 2x1 -dos días doble turno, un día turno simple- diagramado por el cuerpo técnico.

Mientras tanto, comienzan a llegar los refuerzos y siguen sonando posibles nombres para integrarse a la plantilla. Tal como se confirmó, ya firmó su llegada a Junín el volante Gabriel Gustavo Alanís, proveniente de Godoy Cruz de Mendoza, y ya está a las órdenes de Sciacqua.



"Tuve una charla con el técnico, me mostró su interés en que viniera, así que no lo dudé. Vengo a sumar desde donde me toque y aportar en beneficio del club", expresó el mediocampista cordobés, de 26 años, en su presentación.

Además del interés por Jonás Gutiérrez -que por ahora parece dilatarse-, en el Verde también apuntan al volante central Fausto Montero, conocido por Sciacqua, que llegaría proveniente de Argentinos Juniors, donde no tuvo demasiada continuidad en el ciclo de Diego Davobe como entrenador.

Sí parece confirmado el arribo del defensor Nicolás Bazzana, de 24 años, que se concretaría hoy. El joven zaguero viene de disputar seis partidos en Estudiantes de La Plata por la Copa "Diego Maradona" y no será tenido en cuenta por el nuevo DT, Ricardo Zielinski. De esta forma, se pondrá la camiseta de Sarmiento, a préstamo por un año.

A comienzos de la semana, el entrenador también comunicó la lista de jugadores prescindibles para esta temporada, que deberán buscar nuevos horizontes en sus carreras. Ellos son Facundo Daffonchio, Francisco Molina, Francisco Oliver, Juan Cruz Franzoni, Maximiliano Fornari, Pablo Fernández y Mauro Albertengo.

--> Estudiantes de Río Cuarto y Platense definirán quién acompaña al Verde en Primera