Tras el mal momento en Chile, Defensa y Justicia juega mañana contra Coquimbo en Asunción

Luego de cuatro días de odisea en Chile, Defensa y Justicia abrirá mañana finalmente la serie de semifinales de Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido, que perdió la localía y jugará en Asunción del Paraguay, por los cambios que el gobierno chileno hizo del acuerdo firmado con Conmebol para el ingreso de los equipos participantes.



El encuentro, en el estadio "Manuel Ferreira" de la capital paraguaya, está previsto a partir de las 19.15 con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación de ESPN 2.



Este encuentro de ida estaba previsto para el jueves pasado en La Serena, luego se modificó el escenario a Santiago de Chile y por último fue suspendido por la aparición de tres casos positivos en coronavirus entre los futbolistas del "Halcón", a su llegada al país trasandino.



El ganador de la serie, que se resolverá el próximo sábado en Florencio Varela, jugará la final única programada para el 23 de enero en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, contra Lanús o Vélez.



Defensa y Justicia, dirigido por Hernán Crespo, postergó también su encuentro de la Liga Profesional -todavía tiene chances de ser finalista de la Fase Complementación- y espera con confianza este partido.



Para este juego no estarán el defensor Rafael Delgado, el uruguayo Washington Camacho y el delantero Francisco Pizzini, los positivos que saltaron en Chile, y que todavía están en Santiago aislados, sin poder regresar.



Coquimbo Unido perdió la localía e incluso reclamó los puntos por no haberse presentado el rival, tal como dice el reglamento-protocolo de Conmebol, aunque incluso fue castigado teniendo que ceder su sede y viajar a Paraguay.



La razón, si bien no está blanqueada, es que el Gobierno chileno incumplió la solicitud de establecer un corredor sanitario para los equipos participantes, que deben presentar sus testeos a Conmebol, los cuales habían dado negativos en Buenos Aires, 72 horas antes del partido.

Defensa y Justicia finalmente podrá jugar, luego del trago amargo de la semana pasada en tierra chilena, cuando no le permitían al plantel abandonar el hotel, tras conocerse los casos positivos, y luego su rival le reclamó los puntos.



Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:



Coquimbo Unido: Matías Cano; Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo. DT: Juan José Ribera.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Franco Paredes, Adonis Frías, David Martínez, Emanuel Brítez; Ciro Rius, Enzo Fernández, Valentín Larralde, Eugenio Isnaldo; Braian Romero y Walter Bou. DT: Hernán Crespo.

Estadio: "Manuel Ferreira" (Paraguay).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Hora: 19.15. TV: ESPN 2.