"Si estamos en Banfield es para pelear por cosas importantes", dijo Falcioni en su regreso

El entrenador Julio César Falcioni, en el inicio de su cuarto ciclo como técnico de Banfield, aseguró ayer que si regresó "es para pelear por cosas importantes" y con toda la intención de "recuperar al equipo" para salir de la incómoda situación del bajo promedio.

"Si estamos en Banfield es para pelear por cosas importantes y para eso necesitamos el apoyo de toda la gente y el acompañamiento de los directivos y ex directivos, porque todos juntos debemos sacar al equipo adelante", sostuvo "Pelusa" Falcioni en la rueda de prensa de presentación.

El DT habló en el centro del campo de juego del estadio Florencio Sola, ante una nutrida concurrencia de socios del club sureño que desde la tribuna Eliseo Mouriño ovacionaron al "emperador" tras cada una de sus respuestas.

Lo importante es que estoy sano y con fuerza para tomar este compromiso, por el afecto que siento por Banfield.

Falcioni contó lo que le manifestó a los jugadores cuando fue presentado por la presidenta Lucía Barbuto en el primer entrenamiento que condujo ayer en el polideportivo de Luis Guillón: "A los que estaban jugando les advertí que no se durmieran y a los que no estaban jugando que pelearan por estar adentro, así provocamos una sana competencia y de ahí salimos todos favorecidos", expresó.

"Reconozco que el cuerpo técnico anterior realizó un muy buen trabajo, pero en el fútbol lamentablemente cuando no se dan los resultados te tenés que ir", destacó Falcioni sobre el entrenador Hernán Crespo, despedido el sábado último, y a quien le toca reemplazar.

Paradoja y circunstancias del fútbol argentino, Crespo fue el DT que había reemplazado en el cargo a Falcioni, en enero pasado, cuando la comisión directiva no le había renovado su contrato (tras un prolongado problema de salud), la misma dirigencia que ahora fue a buscarlo.

De inmediato, con cierta ironía y sonrisa de por medio, el DT señaló "ahora nos toca a nosotros, a lo mejor no jugar tan lindo, pero sacar resultados para volver a posicionar al equipo en la pelea por lograr cosas importantes".

Para todo Banfield, sin dudas se trata del retorno de un guerrero que a los 63 años pudo vencer al cáncer de laringe que lo afectó durante 2018.

Su salud



El miércoles último -reveló ayer Falcioni aún con voz disfonía ya que está en pleno tratamiento de fonoaudiología- le efectuaron una "pequeña incisión de control para asegurar que no hay vestigios de la enfermedad", contó con alegría el DT que ganó dos títulos en el fútbol argentino: el torneo Apertura 2009 con Banfield y el Apertura 2011 -invicto y varias fechas antes del final- con Boca Juniors.

"Lo importante es que estoy sano y con fuerza para tomar este compromiso por el afecto que siento por Banfield, al que hay que sacar adelante", remarcó Falcioni.

Además, tuvo alentadoras palabras hacia Diego Maradona y su retorno como DT en el fútbol argentino, en la conducción de Gimnasia y Esgrima La Plata: "Es muy lindo que gente que tanto le dio a nuestro fútbol vuelva a trabajar entre nosotros. A Diego le deseamos lo mejor y lo recibiremos con un abrazo en unas fechas aquí, cuando lo enfrentemos por (la 15ta. fecha de) la Superliga".