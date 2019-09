Diego Maradona es el nuevo DT de Gimnasia y será presentado el domingo en el Bosque

Diego Armando Maradona se transformó ayer en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata por un año, será presentado oficialmente este domingo y volverá a dirigir en el torneo argentino a 24 años de su anterior ciclo en Racing Club.

La presentación del “10” será el domingo a las 14 en el Estadio del Bosque con una práctica abierta porque el propio presidente del club, Gabriel Pellegrino, explicó que “Diego quiere que la gente lo reciba”.

Ahí dirigirá su primer entrenamiento y a las 15.30 brindará una conferencia de prensa para toda la prensa en un hotel, ubicado en 9 y 51, en el centro de La Plata.

Maradona en esta etapa estará acompañado de Sebastián Méndez como ayudante de campo, por Adrián González y por el profesor Hernán Castex como preparador físico, mientras que en las próximas horas se definirán el resto de sus colaboradores. El contrato que unirá al ex entrenador del seleccionado argentino con Gimnasia tendrá un año de duración.

El propio Diego lo hizo oficial el acuerdo en su cuenta de Instagram y destacó: “Finalmente, ahora si es oficial. Estoy muy felíz. Quiero agradecerle al presidente Gabriel Pellegrino por esta oportunidad, y decirle a los hinchas que vamos a trabajar con alma y vida por el Lobo. Un abrazo y muchas gracias”.

El mundo del fútbol recibió la noticia con un gran beneplácito y desde la mayoría de los clubes enviaron mensajes de salutación y bienvenida. También lo hicieron a nivel oficial la Superliga y la Conmebol y figuras relevantes como Maximiliano Rodríguez, Pedro Troglio, Roberto “Pampa” Sosa, entre muchos otros.

El debut oficial y el partido ante el “Pincha”

Maradona debutará oficialmente como director técnico de Gimnasia el domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana en condición de local frente a Racing, el campeón vigente de la Superliga, luego viajará el lunes 23 a Córdoba para visitar a Talleres y el sábado 28 será local contra River.

Asimismo deberá afrontar el desafío de cortar la racha adversa en el clásico platense ante Estudiantes el sábado 2 de noviembre en condición de local, aunque antes de ese compromiso deberá viajar a Mendoza y al Parque Independencia, y jugar como local contra Unión.

Maradona toma un equipo que sólo sumó un punto sobre 15 en el arranque de esta Superliga, que está último en el campeonato y último en la tabla de promedios, donde más allá de pelear con los recién ascendidos como Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal, con Aldosivi que divide por una temporada menos deberá hacerlo con varios equipos que en estas primeras fechas le sacaron una buena ventaja.

En esta situación están por ejemplo Rosario Central y Newell’s a 10 puntos, Colón y Bánfield a 11, Patronato a 12, y otros un poco más alejados. Por estos datos, la dirigencia del “Lobo” hizo una apuesta fuerte en la elección del sucesor de Darío Ortíz en busca de golpe de efecto y el propio Maradona aceptó sin reparos el desafío.

Sorpresa y alegría en los hinchas de “El Lobo”

En La Plata los hinchas de Gimnasia se vieron convulsionados con su llegada, donde desde ayer se multiplicaron las colas en la sede social de la calle 4 entre 51 y 53 para hacerse socios, ya que desde la dirigencia comunicaron que no habrá venta de entradas para el juego ante Rácing y sólo los socios podrán ingresar al estadio del Bosque.

Con relación a la localía el propio presidente Pellegrino se encargó de confirmar que “jugaremos en nuestra cancha, nunca pensamos en salir e ir a jugar al Estadio Ciudad de La Plata como se anduvo diciendo. Gimnasia con Maradona como técnico jugará en el Bosque”.

El presidente “albiuazul” también manifestó que “nunca hubo otro técnico que no fuese Maradona, no hubo otras reuniones, no tuvimos tiempo para charlas con otros entrenadores porque el elegido fue él”.

“Tiene una personalidad tremenda. Necesitábamos un técnico que nos motivara, que nos diera algo más. Quedan muchas fechas para volver a empezar”, finalizó el presidente.

El plantel mientras tanto trabajó durante toda la semana bajo las ordenes de los técnicos de la reserva, Leandro Martini y Mariano Messera, que seguirán al frente del equipo en la práctica de hoy viernes y los jugadores mostraron su ansiedad con el correr de los días y esperan al domingo para recibir a Diego y comenzar una nueva etapa.

La “Revolución Maradona” comenzó en el mundo Gimnasia y desde el domingo se dará el puntapié inicial al trabajo del nuevo cuerpo técnico con el duro desafío de torcer una situación muy delicada con el promedio. El primer paso, el motivacional y el del impacto ya fue dado.