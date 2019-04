Alfaro guardará titulares contra Aldosivi pensando en la Copa

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, guardará a varios titulares para enfrentar a Aldosivi, mañana sábado por la Superliga en Mar del Plata, para reservarlos ante el importante encuentro del miércoles próximo ante Jorge Wilsterman por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

En el entrenamiento de fútbol realizado hoy en Casa Amarilla, el director técnico "xeneize" paró un equipo con Marcos Díaz; Kevin Mac Allister, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Cristian Pavón, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Agustín Obando; Mauro Zarate y Brandon Cortés.

En tanto, los futbolistas que jugaron el martes pasado en Brasil, en la derrota por 3-0 ante Paranaense por la tercera fecha de la Libertadores 2019, hicieron ejercicios livianos con pelota mientras que Iván Marcone -con una molestia- hizo trabajos en kinesiología.

A pesar de que el equipo recién será confirmado el sábado en Mar del Plata, es muy posible que la mayoría de los jugadores que hicieron fútbol hoy jueguen ante el "Tiburón" en el estadio José María Minella.

Allegados al cuerpo técnico boquense señalaron que Lisandro López, Ivan Marcone (tiene cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión), Darío Benedetto y Carlos Tevez se quedarían en Buenos Aires y no concentrarían este fin de semana.

De esta manera, ante Aldosivi habrá varios regresos a la titularidad y algún debut oficial con la camiseta de Boca.

Uno de los regresos -muy esperado por Alfaro- es el del colombiano Frank Fabra, quien jugaría después de casi once meses tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en el seleccionado "cafetero"- en la previa del Mundial de Rusia. Este año, Fabra estuvo presente en tres partidos de la reserva que dirige Rolando Schiavi.

El otro regreso será el de Paolo Goltz, recuperado de una lesión en su rodilla derecha que lo afectó desde enero pasado. Goltz sería de los que en junio próximo se alejarían del plantel "xeneize".

Un debut oficial será el de Marcos Díaz en el arco de Boca, ya que desde su llegada, a comienzos de año, solo jugó 45 minutos en un amistoso, precisamente ante Aldosivi en Mar del Plata, en enero pasado.

Otro debut sería el del juvenil Brandon Cortés, el joven de 17 años que ya integró el plantel que viajó a Curitiba para enfrentar a Atlético Paranaense.

Boca volverá al trabajo mañana desde las 10 en el predio Pedro Pompilio. Por la tarde, el plantel viajará en vuelo charter a Mar del Plata, para regresar apenas termine el partido.

En otro orden, Rodolfo "Royco" Ferrari, vicepresidente primero del club de la Ribera, pidió licencia en su cargo por un mes.

El dirigente, que ya había dejado en febrero su puesto de encargado del Departamento Interior y Exterior del club por decisión de Daniel Angelici, podría integrar una fórmula por fuera del oficialismo que se referencia en el presidente del club, de cara a las elecciones de diciembre próximo.

Es de recordar que, hasta ahora, Angelici -quien no puede ser candidato porque suma dos mandatos consecutivos- apoya a Christian Gribaudo, secretario general de su gestión.

Boca -ya clasificado para la Copa Libertadores 2020- jugará ante Aldosivi el sábado desde las 20 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la 25ta. y última fecha de la Superliga, con el arbitraje de Diego Abal.

El miércoles próximo, el "Xeneize" recibirá a Jorge Wilsterman de Bolivia por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2019.