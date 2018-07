Diego Maradona se lleva a Cristian Campestrini a Bielorrusia

Diego ejerce funciones de presidente, entrenador y director deportivo en el Dinamo Brest, de Bielorrusia. Una de sus primeras tareas al mando del equipo europeo es la de elegir los refuerzos para el plantel de Primera División.

Uno de los apuntados por Maradona es el argentino Cristian Campestrini. El arquero deja Dorados de Sinaloa y se muda a Bielorrusia a trabajar con un viejo conocido como lo es el ex técnico de la Selección.

“Es un desafío muy lindo llegar al Dinamo Brest. Tengo muchísima expectativa y el idioma no me asusta, lo importante es poder atajar y estar a la altura”, dijo en diálogo con el programa radial Ataque Futbolero.

“Me encuentro en un momento de madurez muy bueno, lo tomo como el mejor momento de mi carrera“, agregó el ex arquero de Arsenal.

Maradona se encuentra de viaje por Argentina. El entrenador aprovecha su estadía en el país para visitar a su familia y ver jugadores para su equipo.

“Tengo un poco de plata para compras importantes”, aclaró Maradona.

Dinamo Brest tiene como objetivo clasificar a la Champions League del año próximo.