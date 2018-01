La noche negra de Messi: le atajaron un penal y perdió el clásico en la última jugada

Barcelona dejó atrás un invicto de 29 partidos en Cornellà-El Prat, el estadio en el que el Espanyol nunca le había podido ganar a su clásico rival. Un gol de Oscar Melendo, en el minuto 89, le ha dado la victoria al local en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. El Barcelona tuvo las mejores ocasiones durante el primer tiempo y en la segunda dispuso de una gran oportunidad por medio de Lionel Messi, pero el arquero Diego López detuvo su remate desde el punto del penal, después de que Granero pisara a Sergi Roberto dentro del área, en una polémica acción. Con la entrada en el descanso de Leo Baptistao por Sergi Darder, Quique Sánchez Flores rehízo su conservador dibujo y alineó a un delantero más. En una jugada de Marc Navarro, Melendo sentenció en el minuto 89, en el primer remate a puerta del Espanyol en todo el partido. El Barcelona no perdía en partido oficial desde el 16 de agosto, cuando cayó ante el Real Madrid en la Supercopa de España.

En otro partido de la jornada, Valencia, con Ezequiel Garay (ex Newell's) y Luciano Vietto (ex Racing), superó a Deportivo Alavés por 2-1, de local.