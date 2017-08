La primera vez para Jordán Scumburdi

TC PISTA MOURAS

Demostrando que haber dominado los entrenamientos no fue casualidad, Jordán Scumburdi logró su primera pole position en TC Pista Mouras, luego de dominar la clasificación de la décima fecha del año que tiene como escenario el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata.

Con el Chevrolet del equipo SP Racing, el piloto platense impuso nuevamente condiciones y registró un tiempo de 1 minuto 42 segundos 373/1000 y así consiguió mejorar en casi cuatro décimas el registro de Luciano Cotignola.

"Estoy contento por todo el equipo, que hizo un buen trabajo y me dio un gran auto. Me taparon la segunda vuelta y la tercera fue la que salió el tiempo", expresó Scumburdi, quien hoy buscará su primer éxito en la categoría.

En tercer lugar quedó Gabriel Cacia, a 434 milésimas; cuarto fue Eduardo Bracco, a 822/1000; y quinto Lucas Panarotti, a 859/1000. Más atrás clasificaron Lautaro Lanci, Juan Lucas Repetto, Diego Martínez, Emmanuel Novo y Matías Guiffrey, quien completó las diez primeras posiciones.