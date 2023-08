Sequeira: "Arata tiene chances, compite con alguien muy desgastado"

¿Qué significa el triunfo de Milei, sobre todo en Junín, donde quedó como tercera fuerza?

-No hemos podido interpretar a la sociedad, no podemos decir que haya sido solo un voto enojo, hay otros elementos que no hemos podido interpretar, tal vez por mirarnos demasiado el ombligo. Hemos dicho que esta alianza de gobierno (Cristina- Alberto) no tenía diálogo, pedimos la democratización de las ideas, cuestiones que se perdieron por enojos que no tenían que ver con la coyuntura. Mientras tanto, por las redes, venía gestándose un cambio que generó este resultado. Creo que manda la cuestión económica, hasta febrero veníamos mejor, la situación estaba más estable. Ahora el desencanto, el desánimo de no llegar a poder hacer las compras fue lo que prevaleció.

-Parecería que la palabra derechos tributa menos, hoy, que la palabra libertad. Hay un debate menos “ideológico”, que se enfoca en la sociedad de bienestar.

-Como espacio dejamos de tener debate, tiene que ver la pérdida de la transversalidad, en un momento nuestro espacio se cerró mucho, las peleas internas se hicieron públicas y eso también lastimó mucho. Perdimos lo que decía Néstor, discutir, debatir y ser rebeldes, se perdió absolutamente.

-Esta pérdida de rebeldía, ¿tiene que ver también con el corrimiento de Cristina de la escena?

-Cristina tiene el valor de hacer un gran análisis político, estábamos frente a la pelea de los tercios como planteó. Creo que Cristina no se corrió de la escena, sino que dio lugar a otros candidatos, ella toma esa posición de líder.

-¿Cree que a un eventual gobierno de Milei le será difícil gobernar con un Congreso en contra?

-El armado político argentino no es autoritario, busca el consenso. Milei no, rompe todos los puentes. Tampoco puede gobernar por plebiscito. La mayoría de las cosas que dice son eslogan, nosotros tenemos que ponernos a discutir de cómo va a llevar eso a cabo. Por ejemplo, cómo no vamos a tener un Banco Central, no podemos tampoco no tener relación con Brasil y China.

-Un tema de fondo que está en debate en esta elección es el rol del Estado.

-El Estado es sin dudas una herramienta para equilibrar algunas injusticias que tiene la sociedad, pero sí creo que el Estado tiene que ser discutido, poner nuevas pautas y plazos en diversas áreas. Hay que analizar cada 90 días los avances y ver qué se justifica y qué no. Pero el Estado tiene que estar, la Ruta 7 es un ejemplo de ello, el avance con los años ha significado una gran oportunidad para todos. Creo que Kicillof lo marca bien, sacó muchos votos más que el resto, la gente supo elegirlo por encima de la lista a presidente, creo que entiende al Estado con la posibilidad de dar más herramientas a la sociedad. La mejor gobernación en años de la provincia es la de Kicillof.

-También hay que recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo.

-Sí, eso seguro, tenemos que entender también el concepto de la meritocracia, porque fue tergiversado, nuestra ciudad se construyó por méritos, con esfuerzo, llegando a tener hijos y nietos que se formaron en universidades. Hay que poner en valor nuevamente el esfuerzo. Me parece que es importante debatir con otros espacios políticos la situación.

-En el plano local, ¿qué expectativas tiene con la candidatura de Arata?

-Creo que Valeria tiene chances en octubre, compite con alguien que está muy desgastado. Tenemos un gran equipo, ella ha sabido hacer un gran trabajo. Me parece que hizo una muy buena elección, con un 30% de los votos. Pero creo que enfrente compite con alguien que va por su tercer mandato, creo que hay una serie de cuestiones que abren la puerta. No se ha debatido la continuidad de los intendentes más allá de los dos mandatos.

-¿Cree que puede haber una polarización que beneficie a Unión por la Patria?

-Sí, creo que sí. Se va a polarizar con Milei, en tanto creo que Juntos por el Cambio va a quedar más relegado en el ámbito nacional. En esta situación, la Unión Cívica Radical va a pagar por la falta de debate y por haber aceptado todo, así como nosotros quedamos también pagando muchas cuestiones que no supimos dialogar.