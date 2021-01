Renovados cruces políticos por la suba del 38% promedio en las tasas

Este mes de enero los contribuyentes comenzaron a recibir las boletas de tasas con los nuevos valores tras el aumento del 38% aprobado por el Concejo Deliberante y muchos manifestaron el descontento por la suba.

Desde el Frente de Todos, el concejal Maximiliano Berestein reiteró que esta “se podía hacer de manera escalonada” y que no era necesaria una “compensación”.

Por su parte, el edil de Juntos por el Cambio, Manuel Llovet explicó que hubo “cuestiones puntuales” para tratar, debido a un tope fijado en 2010 pero aclaró que los vecinos “ya empezaron a ver mejoras reflejadas este año”.

Cabe destacar que el debate por el presupuesto comenzó a fines de diciembre y se aprobó finalmente en enero, con la suba de tasas, pero sin el acompañamiento del Frente de Todos.

Berestein: “Iba a generar conflicto en la ciudad”

El concejal del Frente de Todos, Maximiliano Berestein, aseguró en diálogo con TeleJunín Noticias que la situación se había planteado desde el bloque y que sabían que generaría “conflicto”.

“Nosotros veníamos planteando que esto iba a pasar, que los vecinos no iban a poder pagar el aumento de tasas, todo junto, de casi un 40%, a partir de enero”.

A su vez, indicó: “Entendíamos que era un año para que el aumento de tasas se diera de manera escalonada a lo largo del año, que acompañara la actualización de los salarios, la activación de la economía, no solo para los trabajadores sino también para los comerciantes y los industriales. Lamentablemente, no hemos logrado que el intendente nos escuche, hemos manifestado públicamente la necesidad de dialogar porque iba a ser un cuello de botella que iba a generar conflicto en la ciudad y lo que estamos viendo es eso”.

Según Berestein, “la inflación del año pasado fue del 36% y lo que hay que tener en cuenta es que el municipio terminó un año con superávit, con más de doscientos millones de pesos en el banco, con cuentas como la de seguridad con más de 40 millones de pesos, la de educación también con varios millones de pesos”.

Por esa razón, según el concejal, “no es un año que haya que compensar lo que no se pudo recaudar el 2020. El aporte de los vecinos pagando las tasas se ha mantenido, ha caído un poco en el área de seguridad e higiene, por la condonación de tasas que se realizó a propuesta del bloque del FDT, pero la recaudación se mantuvo como un año normal, la coparticipación se mantuvo como se había prometido y cayó muchísimo el gasto del municipio. Fue un año en el que no se le aumentó ni un peso el salario a los trabajadores municipales, el gasto más importante que tiene el municipio y terminó con dinero a favor”.

No obstante, reconoció que “está bien que se planifique un aumento de tasas que acompañe el aumento de los precios de este 2021”, pero consideró que “se podía hacer de manera escalonada. El intendente no estuvo dispuesto a escuchar, a dialogar, y lo que vemos hoy es el resultado de cerrarse a la discusión”.

Berestein aseguró: “Entiendo que es un año electoral y que el intendente espera recaudar más para poder hacer obras y otras cuestiones, pero me parece que eso no puede ser en ninguna medida un castigo para los vecinos”.

Llovet: “Se empiezan a ver reflejadas en mejoras”

El concejal del oficialismo, Manuel Llovet, explicó respecto de la actualización de tasas -en promedio fue del 38%- y de algunas subas que sorprendieron a los contribuyentes, que “hubo cuestiones puntuales porque en algunas partidas, de las 46 mil partidas de CVP que tiene el municipio de Junín, hubo algunas que desde el 2010 tenían un tope, por lo cual no aumentaban y tenían montos de CVP de 200, de 300 pesos”.

Eso se debe, según indicó, a un cambio en el cálculo de CVP: “Había partidas que se le iban mucho al intendente anterior, entonces se puso un tope. Hay partidas, que son 500 nada más, que quedaron desactualizadas. Entonces puede haber en esas partidas desactualizadas un aumento mayor al 38%, pero más que nada tiene que ver con ser justos con los demás contribuyentes, porque son pocas partidas en ese sentido”.

A su vez, destacó que “además de las 500, hay más que tienen ese tope y se van quitando de manera gradual, de acuerdo con las más bajas. Cualquiera de ellas no va a superar una tasa de 1500 pesos”.

Sobre la discusión respecto del aumento, que sigue latente, Llovet indicó: “Eso se da así, pasa en general no solo con las tasas, con los impuestos. La patente de la Provincia vino con un 55% de aumento de una vez y nosotros siempre lo que priorizamos en cuanto a las tasas es que el vecino sabe que la tasa es algo que va directamente a la ciudad. Cuando uno paga un impuesto, ese dinero se distribuye en la Provincia, cuando uno paga una tasa, eso se ve reflejado en mejoras, en más servicios”.

El concejal de Juntos por el Cambio aseguró que “desde que está el intendente han aumentado la cantidad de servicios que se brindan, como el transporte público, el relleno sanitario que antes era un basural, el HPI, el Hogar de Protección Integral, son más servicios que Junín requiere y las tasas se ven afectadas en esos servicios. Y lógicamente ya se empezaron a ver mejoras en este año. Hace poquitos días llegó más equipamiento para el centro de monitoreo, más cámaras, y se empezaron a hacer obras de iluminación en el Ricardo Rojas. Esas tasas que se cobran se empiezan a ver reflejadas en mejoras y más servicios en la ciudad”.

Consultado por los dichos de la oposición, respecto de un superávit del municipio, Llovet aclaró que “el año pasado fue complejo, no se sabía que iba a pasar. Había caído la recaudación municipal y provincial y se debía ser cauteloso y cuidar los recursos de la ciudad, y es lo que el intendente hizo durante todo el año. Priorizar el tema sanitario que lógicamente se fue manejando con mucho cuidado y cautela, el trabajo de los juninenses y además cuidar los recursos municipales, lo que hace el intendente desde el día 1 de su gestión y más aún el año pasado que fue complejo”.

Según el edil, “la actualización de tasas tiene que ver meramente con una cuestión de inflación. El año pasado Argentina tuvo un 40% de inflación, este año se prevé mayor aumento de inflación”.

“Será un año difícil por la inflación en el país, pero vemos que siempre el vecino paga porque sabe que se ven mejoras para la ciudad”, cerró.

