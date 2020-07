Buscan resolver la concesión del estacionamiento medido luego de la partida de la empresa PPC

En diálogo con TeleJunín Noticias, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, se refirió a la partida de la empresa Pague por Celular, encargada del estacionamiento medido en la ciudad.

Si bien aclaró que hasta ayer no había notificación formal, la funcionaria aseguró que recibió un audio de Whatsapp del apoderado legal de la empresa, avisándole que se había emitido una carta documento y que se retiraban de la ciudad.

De Miguel aseguró que “fue una sorpresa porque veníamos con diálogo. A raíz de la pandemia, todas las decisiones que se tomaron con respecto al estacionamiento medido se charlaron en conjunto con la empresa, siempre hubo consenso, no hubo ninguna discusión o punto de desencuentro desde los dos lados, siempre estuvimos bien y de hecho estábamos al habla para tomar alguna decisión, luego de la última conferencia que dio el Presidente. En base a ese tipo de medidas nos íbamos a comunicar telefónicamente para ver si avanzábamos con respecto al cobro y demás”.

Según la funcionaria: “Desde el punto de vista técnico jurídico vamos a esperar la carta documento, ver el tenor de esta”.

“Siempre hubo un buen diálogo, por eso no entiendo algunas declaraciones por parte del ejecutivo. Si en algo se destaca esta gestión es en sentarse con la comunidad toda al momento de tomar decisiones y más todavía en este momento de pandemia”.

Ante el supuesto de que la empresa “esperaba una ayuda económica del municipio”, De Miguel aseguró que “el Intendente está preocupado por los juninenses, es el enfoque de esta administración”, y en lo que respecta al estacionamiento medido, “el objetivo del estacionamiento, que heredamos, porque esto fue un contrato que el exintendente Meoni prorrogó en su gestión, no cuando estaba por vencerse esa concesión, sino que cinco meses antes le dio una prórroga hasta el 2020 con lo cual cuando nosotros llegamos esta empresa ya iba a estar hasta diciembre de este año, siempre nuestro objetivo fue sostenerla al mero efecto de permitir la circulación de vehículos en zona centro, zona 1 y zona 2 y cuando tuvimos el transporte público destinar todo lo que se recaude del estacionamiento medido al sostenimiento del colectivo, que también se financia con otros recursos”. No obstante ello, De Miguel confirmó que “el transporte no peligra”.

Asimismo, aseguró que buscarán solucionar la situación con la misma metodología o implementarlo desde el municipio.

Saghini: “Se nos hizo insostenible”

El apoderado de la empresa Pague por Celular, Guillermo Saghini, dialogó con TeleJunín Noticias y confirmó que la empresa se fue de la ciudad.

“Nuestro estudio jurídico ha enviado la carta documento al municipio, conjuntamente con esa carta documento también enviamos las carta documentos a los empleados, y excepto una persona, las demás las han recibido. Esperamos la confirmación del correo pero suponemos que quizás, administrativamente, puede haber quedado traspapelada en el correo o en el mismo municipio pero la carta fue enviada”, explicó.

“La empresa ya no trabaja más en Junín, ayer (por el martes) fue nuestro último día, también más que nada por una cuestión operativa, justo es el cierre semanal. La verdad es que se nos hizo insostenible, hoy los chicos siguen trabajando, porque es hasta el 31 de julio, pero a nivel administrativo interno”.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad