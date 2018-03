Cerca de 300 afiliados disfrutan hoy de la Villa Olímpica de Luz y Fuerza

Luego de no poder inaugurar la temporada anterior por una fisura en la pileta principal, el secretario de la Seccional de Luz y Fuerza, Julio Costa informó que “hubo que colocar una viga doble y un par de otros trabajos por lo que este año comenzamos con algunos inconvenientes, ya que, además, pudimos arreglar con dos profesores”.

Si bien la idea en un principio era reabrir la colonia de vacaciones de verano para los más chicos por la mañana, “no lo pudimos lograr e hicimos solamente temporada de pileta para los afiliados”, informó.

Actualmente el horario es de 14 a 20 y puede haber excepciones en cuanto a alguna reunión o asado en horas de la noche, avisando con anticipación.

“Abrimos con lo justo y realizamos trabajos lo mejor que pudimos para que la gente estuviera cómoda, más que nada por el afiliado para pudiera disfrutar del predio que, como lo encontramos, pudimos mejorarlo muchísimo”, remarcó.

“Mucha gente de afuera no se enteró, por los inconvenientes que surgieron y por ahí no llegamos a la cantidad que esperábamos. Pero hay un número muy bueno de participantes, entre 250 y 300 personas. Como surgieron algunos problemas a una semana de la inauguración, no pudimos abrir la colonia de vacaciones en la mañana”, subrayó.

"Al complejo lo encontramos muy mal"

Continuando con la entrevista, Costa agregó: “Al complejo lo encontramos muy mal, estaba deteriorado y muy venido abajo, por lo que hubo que invertir mucho dinero tanto en las instalaciones eléctricas y de agua. En algunas cosas pudimos haber fallado, no queriendo, sino por falta de tiempo y muchas veces de plata”.

“No es cuestión de echar culpa, pero hubo 20 años que se usó y no se invirtió plata encima. Esto es como una casa, si no le haces el mantenimiento que corresponde, se va deteriorando con el paso de los años”, confirmó.

“Hoy por hoy, la Villa Olímpica se encuentra bien”, agregó Costa. Y continuó: “Tenemos la pileta, los fogones y las parrillas que se utilizaron siempre, pero hubo detalles que no son menores, como por ejemplo la apertura de los baños en la noche. Si uno se quiere quedar con la familia lo mínimo es tener los vestuarios abiertos”.

El secretario de Organización que está a cargo de la Villa Olímpica, Carlos Nasif “va en las noches para que el afiliado tenga los baños abiertos y son detalles que debemos mejorar para la próxima temporada”, expresó.

Si bien el horario es de 14 a 20, Costa aclaró que “los fines de semana arrancamos al mediodía hasta horas de la noche. Igualmente si se quieren quedar hasta lo último de la jornada, se avisa y dejamos preparado para poder estar.

Mantenimiento y remodelación

“La cancha de fútbol la tenemos con iluminación Led que no hay muchas en Junín y el césped está muy bien cuidado. Se usa por las personas que están en temporada de pileta, y por ahí alguno la alquiló. Como hacía mucho que no estaba habilitada, algunos no sabían que ahora está para usarse, ya que ahora además tiene redes nuevas y la estamos dejando bastante bien”, comentó Costa.

“Pusimos nuevas luminarias para que lo puedan disfrutar de noche, ya que este verano es muy caluroso y las tardes dan para quedarse hasta el anochecer. Además tenemos una pileta para niños, que le pusimos tobogán y las cosas que pudimos ir agregándole”, informó.

“El mantenimiento lo pudimos hacer lo mejor posible, desmontamos mucho el parque porque parecía un bosque. Intentamos hacer lo mejor posible, todavía falta y lo pensamos hacer para la próxima temporada de verano como el alambrado perimetral”, comentó.

“Para la próxima temporada esperamos ya tener la colonia de vacaciones para que los chicos puedan venir y disfrutar”, exclamó.

“Además tenemos la cancha de bochas y tejo para que los jubilados utilicen. También tienen un quincho que es de ellos donde pueden comer y reunirse. Ahora lo estamos restaurando, poniéndole televisores, cocinas nuevas, heladeras, pintura y aire acondicionado”, concluyó.

"Lo estamos mejorando para que los afiliados estén cómodos", subrayó.