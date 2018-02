La relación del precio de la nafta con el del crudo

Una de las críticas recurrente frente a los aumentos de combustibles reside en que cuando sube el crudo también lo hace en el surtidor, pero cuando baja, no hay un descenso en el valor de la nafta. Ante esto, el presidente la de CECHA, Carlos Gold, responde: “El crudo subió un 10% entre diciembre y principios de febrero, y en enero había aumentado el precio del combustible únicamente un 5%. Es decir que todavía había un desfasaje, y en febrero se aplicó un nuevo incremento que venía a compensar lo que faltaba para llegar a aquel 10%. Por otro lado, tenemos el tipo de cambio, y hubo una devaluación de alrededor de un 10% que fue otro factor que presionó al precio, con lo cual, en estas últimas dos semanas bajó el crudo pero no se pudo bajar el combustible por el efecto del tipo de cambio que creció. Para que baje, debe incluir un tipo de cambio estable y una baja en el valor del crudo. Hasta ahora, ese mecanismo de compensación no se dio como para que se registre un descenso localmente”.