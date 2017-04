El paro del transporte es "del ciento por ciento", aseguró la UTA

En declaraciones a radio Mitre, el titular del gremio de la UTA, Roberto Fernández, aseguró que el tranpsorte público adhirió en un ciento por ciento al paro de la CGT, al tiempo que condenó la presencia de piquetes, a los que calificó como "una presión", y recordó que la intención de la central sindical es que quien quiera ir a su trabajo lo haga "a voluntad".



"La CGT anunció que no comparte ninguno de los piquetes", explicó Fernández.



Asimismo, pidió al presidente Mauricio Macri que convoque a "empresarios, sindicatos y a la Iglesia" y explicó: "el país se está dividiendo, mañana el Presidente tiene que sentarse en una mesa con nosotros y otros sectores sociales".



"El Presidente tiene que convocar mañana a los gremios, a los empresarios, a la Iglesia, para que colaboren para cambiar todo esto", argumentó el sindicalista.



Asimismo, llamó a poner en marcha "un proyecto nacional, que incluya políticas de Estado vinculadas al trabajo, la producción, la salud y la seguridad".



"Así, esto no es bueno para nadie. (El paro) no es ninguna alegría, créame que lo que estamos buscando es trabajo y tener un salario digno", finalizó.