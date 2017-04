La CGT busca una solución a los problemas de fondo, afirmó Acuña

Uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña, consideró este jueves que luego del paro llegará el momento de evaluar "los problemas de fondo que hay que solucionar, y esto debe comenzar mañana mismo".



Al hablar por radio Mitre, el secretario general del gremio de trabajadores de estaciones de servicio consideró que más allá de los piquetes "los compañeros están adhiriendo al paro".



"Los empresarios siguen haciendo negocios a costa del trabajador", explicó Acuña, quien le pidió al Presidente cambios en el rumbo del país.



"Yo no conozco a nadie que no tenga plan B", argumentó Acuña, aludiendo a una frase de Macri al ser consultado sobre el plan económico, oportunidad en la que aseguró que para la economía no existía un plan B.



"A partir de mañana (viernes) tenemos que buscar una forma de solucionar los problemas que tenemos. Nosotros no queríamos hacer paro, ni el conflicto. Pero nos obligaron a esta situación. La CGT vino conteniendo este reclamo, pero llega un momento donde o te ponés al frente de la situación o te pasan por arriba", sintetizó el gremialista.