El gobierno sigue con la predisposición al diálogo, afirmó Triaca

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en una entrevista a radio Mitre, a pocas horas de iniciarse el paro por 24 horas de la CGT, ratificó que el gobierno sigue con la "predisposición al diálogo", pero también advirtió que la ciudadanía voto por "un cambio".



"Consideramos que se consiguieron muchas cosas, como los cambios en el impuesto a las Ganancias, los cambios en el mínimo no imponible, las mejoras para los jubilados, las asignaciones para los hijos de los monotributistas. Creemos que el camino es el diálogo, el diálogo seguirá en la predisposición del gobierno", subrayó Triaca.

"Nosotros nos preguntamos si no hay una intencionalidad política" en la medida de fuerza de hoy, indicó Triaca, y agregó que "pueden decirnos que no, pero evidentemente esto esconde a sectores que quieren volver a las prebendas del pasado, seguir teniendo beneficios".



"Debería parar la extorsión, los argentinos deberíamos dejar de mirarnos como enemigos", reflexionó el titular de la cartera laboral.

Asimismo, tras decir que la gente eligió al gobierno "para cambiar" resaltó que en los últimos días el gobierno alcanzó acuerdos con el sector automotor, el textil y del calzado.



"Me parece que allí está la agenda positiva, y no a través del paro", opinó Triaca.