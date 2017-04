Arranca la tercera fecha del Torneo Apertura

FÚTBOL LOCAL

Si el tiempo lo permite, hoy comenzará a disputarse la tercera fecha del Torneo Apertura 2017 "Horacio 'Taqueta' Barrionuevo", que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Durante la tarde de ayer la lluvia cayó fuerte sobre la ciudad de Junín y eso hizo que se ponga en duda el inicio de la jornada. Al cierre de esta edición, los organizadores del certamen confirmaron a Democracia que la suspensión del partido o de la fecha recién se dará a conocer en el transcurso de hoy a la mañana si es que el mal tiempo persiste.

De no haber complicaciones el tercer capítulo del Apertura 2017 comenzará hoy con el partido que jugarán Defensa Argentina vs. Independiente de Junín, a partir de las 16.

La tercera fecha continuará mañana, cuando a partir de las 16 se enfrenten: Villa Belgrano vs. BAP; Rivadavia (J) vs. Ambos Mundos; Origone vs. Sarmiento; y Deportivo Baigorrita vs. Jorge Newbery. El martes, a las 21.30, cerrarán River Plate (J) vs. Rivadavia (L). Libre: Mariano Moreno.

Los resultados de la segunda fecha

En esta segunda jornada del fútbol local se registraron los siguientes resultados: Defensa 2 - 3 Origone FC; Rivadavia (J) 2 - 0 Independiente (J); Moreno 1 - 0 BAP; Villa Belgrano 2 - 2 River Plate (J); Sarmiento 4 - 2 Deportivo Baigorrita; y Rivadavia (L) 3 - 1 Ambos Mundos. Libre quedó Jorge Newbery.