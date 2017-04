Nueva jornada del fútbol de la alegría

TORNEO DE INFERIORES

Hoy comenzará a disputarse la tercera fecha del Torneo de Inferiores Apertura 2017 Copa "Roberto Centeno", que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Si la lluvia lo permite, la jornada se jugará bajo el siguiente cronograma de encuentros:

Hoy

Villa Belgrano vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

River (J) vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Independiente (J)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Origone vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Baigorrita vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Mañana

Villa Belgrano vs. BAP

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Defensa vs. Independiente (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Sarmiento

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Baigorrita vs. J. Newbery

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

El lunes

River (J) vs. Rivadavia (L)

Predécima: 17.30

Novena: 18.30

Séptima: 19.30

Quinta: 21.00

No presentan categorías: Origone, en predécima, séptima y octava; y Baigorrita, en predécima y séptima. Libre quedará Mariano Moreno.