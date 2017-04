Atribuyen a “Chiqui” Tapia un audio donde se refiere despectivamente a Edgardo Bauza

SELECCIÓN ARGENTINA

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se habría referido despectivamente al actual director técnico del seleccionado argentino Edgardo Bauza, luego de la reunión que mantuvieron ambos, de la cual también participó el empresario televisivo y titular de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli.

En ese contexto, en el programa “Fútbol 910” que se emitió por Radio La Red, se difundieron dos audios de Whatsapp que se le atribuyeron a Tapia, el flamante presidente de la AFA, y donde se refiere a Bauza como “boludo”.

Luego de la reunión que mantuvieron ambas partes, en la que expusieron sus puntos de vista sobre el futuro del seleccionado nacional, no se dio ninguna definición del futuro del entrenador e incluso se especuló con una posible conferencia de prensa del “Patón” el próximo lunes, sacando algunos “trapitos al sol”.

Sin embargo, el programa radial difundió un audio, que luego fue repetido una y otra vez por varios sitios de internet en el que se oye a un presunto Tapia decir: “Debe ser para cubrirse y es un error. Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo hizo la (Comisión) Normalizadora” de la AFA.

Tapia agregó “voy a tener que hablar del contrato, es un boludo”, ya que dentro del vínculo del entrenador, hay una cláusula que afirma que le deberán pagar 1.500.000 dólares en caso de ser despedido antes de agosto, pero aclara que ese monto sólo es en caso de encontrarse dentro de los cuatro primeros de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.