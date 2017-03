Boca quiere recuperar la soledad de la cima en San Juan

TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN

Tras el inesperado traspié con Talleres, Boca pondrá a prueba su capacidad de recuperación cuando enfrente hoy a San Martín, en San Juan, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha del torneo de Primera División.

El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio San Juan del Bicentenario, con público de ambos equipos, el arbitraje de Fernando Espinoza y la televisación de El Trece.

El elenco de La Ribera cayó inesperadamente como local en la jornada anterior ante Talleres en la Bombonera (1-2), dejando atrás un largo invicto de 14 partidos, aunque de todos modos siguió como líder, con 34 puntos.

Uno de sus inmediatos perseguidores, Newell’s, empató el viernes ante Patronato en Paraná (1-1) y dejó pasar la chance de alcanzar a Boca y meterle más presión.

San Lorenzo no dejó escapar la posibilidad y luego de la victoria con Quilmes (3-0) se sumó a la cima de las posiciones con los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo un triunfo en San Juan le asegurará a Boca seguir como único puntero del certamen.

En cuanto a los futbolístico, el “Mellizo” prepara dos cambios en relación a la caída con la “T”, uno en la defensa y otro en la ofensiva.

En la última línea, el entrenador deberá reemplazar al colombiano Frank Fabra, que fue convocado a su selección, por lo que el lateral izquierdo será ocupado por Jonathan Silva.

En tanto, Ricardo Centurión se recuperó de una dolencia en el hombro derecho y retornará al primer equipo, en reemplazo de “Junior” Benítez, quien no fue concentrado por un traumatismo en el tobillo derecho.

San Martín, en tanto, vive un presente complicado, hace cuatro fechas que no consigue ganar, está en el fondo de la tabla con 15 puntos y pelea por mantenerse lejos de la zona “roja” en la tabla de los promedios.

El empate sin goles frente a Independiente en la fecha anterior le dio algo de aire y por ahora tiene 10 equipos debajo en la lucha por mantener la categoría.

En cuanto al choque ante Boca, el técnico Néstor Gorosito sigue jugando al misterio, no confirmó a los titulares y paró distintos sistemas tácticos en la semana, entre ellos un 4-4-2 y una última línea con tres defensores.

Lo único seguro será el retorno de Marcos Gelabert, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones, y ocuparía el lugar de Arián Puchetta.

Las siguientes son las probables formaciones: San Martín (SJ), Luis Ardente; Javier Capelli, Francisco Mattia, Patricio Matricardi, Mauricio Casierra; Gustavo Villarruel, Matías Fissore, Marco Gelabert, Nicolás Pelaitay; Ezequiel Montagna y Emanuel Dening. DT: Néstor Gorosito.

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde, Jonathan Silva; Pablo Pérez, Fernando Gago, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto, Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.