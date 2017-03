Con la frente en alto

FÚTBOL DE PRIMERA

Si en el fútbol existe la suerte, ayer, Sarmiento no la tuvo. En el marco de la 17° fecha del torneo de primera división, el equipo de Fernando "Teté" Quiroz cayó frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1 a 0.

La derrota duele el doble porque el Verde hizo un buen partido y mereció, al menos, sumar un punto. Para colmo de males, en el encuentro se lesionaron varios jugadores y el defensor Nicolás Bianchi Arce vio la quinta tarjeta amarilla que lo marginará del próximo compromiso.

A esta altura del torneo, es lógico decir que el equipo de nuestra ciudad no ha encontrado la regularidad que todos esperaban. Es que en esta temporada, Sarmiento ha sufrido cambios rotundos. Se han ido jugadores, se han incorporado nuevos y fueron cuatro los técnicos que han estado al frente del plantel mayor. Ni hablar de los problemas financieros.

Todo lo que se vive en el contexto influye en los futbolistas y, por ende, en el juego. Lo de ayer en La Plata fue un nuevo capítulo de un equipo que viene haciendo las cosas bien pero que los resultados no se le dan.

En el primer tiempo el equipo de Quiroz dio un monólogo. Quizás fueron los mejores minutos desde que "Teté" es el entrenador. El equipo tuvo circulación de balón y atacó al Lobo con muchas variantes.

Ya a los cinco de esa primera parte, el línea cobró un fuera de juego que no existió y anuló una jugada clave para el Verde. A los 18, Scifo, de un lateral, la juega bien para Vidal, "El Pato" remató de zurda y el balón pasó muy cerca. A los 25 Sarmiento armó otra gran jugada: Núñez tocó corto en la mitad de la cancha para Cosaro; y Cosaro cambió cruzado para Vidal que le ganó la espalda a su marca, la paró, se acomodó y casi dispara si no fuera por el buen cruce de los centrales.

Sarmiento era más. Merecía un gol. A los 28, otra. Gran pase de Busse para Vidal, centro atrás y peligro del "Pato" pero entre "El Yacaré" Núñez y "El tanque" Cuevas no la pudieron meter. Increíble pero real. No se daba.

A los 39, Gimnasia atacó con claridad por primera vez en el partido. Lorenzo Faravelli metió un gran pase entre líneas. Nicolás Mazzola le ganó la posición a Bianchi Arce, la dominó y definió cruzado ante la salida de Julio Chiarini. Era el gol de Gimnasia.

La desazón invadió a los jugadores del Verde. El rostro de Quiroz expresó impotencia. Con el 1 a 0 terminó el primer tiempo.

Un segundo tiempode lesiones, merma, pero mucho corazón

Ya de movida Sarmiento arrancó el complemento con problemas. En la primera parte Busse había chocado con Scifo y el marcador de punta no resistió a un fuerte dolor en la zona de las costillas. Fue reemplazado en el entretiempo por Alan Aguirre.

A los ocho minutos, Quiroz realizó el segundo cambio: metió a "Rocky" Balboa y sacó a Lucas Pérez Godoy. Y a los diez se lesionó Alexis Niz y en la modificación obligada ingresó Francisco Dutari. En esos diez minutos, el partido se "planchó".

La falta de dinamismo en el juego favoreció a Gimnasia. Su entrenador, Gustavo Alfaro, apostó a la tenencia del balón, justamente lo que había hecho Sarmiento muy bien en la primera parte. Y para cumplir ese objetivo fue clave el ingreso de Lucas Lobos, el socio ideal que necesitaba Brahian Aleman.

Si bien el Verde bajó el rendimiento, igual lo fue a buscar. Con más corazón que ideas, el equipo de Quiroz arrinconó al Lobo. Le tiró centros desde todas partes y probó en llegar por el centro y los costados. Pero nada. No se pudo.

Gimnasia terminó pidiendo la hora. Y eso marca lo que fue el partido. Sarmiento perdió pero se fue con la frente en alto, porque jugó un buen partido. Tocó, creó, regaló buen fútbol pero terminó con las manos vacías. Condimentos que generan impotencia.

Lo que viene es complicado. Frente al Lobo, Bianchi Arce recibió la quinta amarilla y no estará en el compromiso que viene. Alexis Niz sufrió una grave lesión en su hombre derecho; Scifo podría tener una fisura; mientras que Busse, Cuevas y Chiarini finalizaron con fuertes contracturas musculares. Y los rivales que vienen son Rosario Central y San Lorenzo.

Más allá de que el panorama no sea el mejor, Sarmiento sigue de pie y su juego es el escudo perfecto para afrontar la batalla que se viene.<