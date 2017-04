El massismo convoca al Consejo Económico y Social

ANTE “EL AUMENTO DEL DELITO”

Los concejales del Frente Renovador visitaron a los oficiales del Grupo GAD para dialogar sobre el contexto de desprotección que sienten los vecinos que habitan en la zona de quintas.

Al respecto, el concejal Andrés Rosa manifestó que “los hechos de inseguridad en la zona de quinta no cesan y ante la ausencia del Estado los vecinos comienzan a generar sus propias herramientas para combatir el delito. Grupos de Whatsapp de seguridad, carteles de vecinos conectados, foros vecinales son algunas de las iniciativas que se comienzan a ver en la ciudad”.

Además, el concejal Rosa agregó que “todas estas iniciativas son positivas porque demuestran que los vecinos están dispuestos a involucrarse, no sólo en busca de su bienestar personal sino también solidariamente con sus vecinos. Pero al mismo tiempo, no podemos perder de vista que garantizar la seguridad es una responsabilidad del Estado, que debe desplegar sus recursos en beneficio de los afectados. Son muchas las víctimas que visitamos, y nos manifiestan que nadie del municipio se acerca a los barrios a conversar, y cuando se acude a las autoridades municipales se deben desplazar hasta las oficinas en la zona céntrica”.

“Desde nuestra óptica no hay gestión política de seguridad. Es un retroceso que el fenómeno de la inseguridad quede circunscrito a la policía, el gobierno local no puede desentenderse del problema, debe responsabilizarse y hacerse cargo”, concluyó Rosa.

Por su parte, la concejal Carolina Echeverría expresó que “el Intendente nos habla de diálogo, sin embargo el año pasado cuando el Concejo Deliberante aprobó nuestra iniciativa de crear el Consejo Económico y Social, por unanimidad de todos las fuerzas políticas y con el acompañamiento de las instituciones intermedias, el tomó la decisión de vetarla, y hacer oídos sordos al conjunto de la sociedad”.

Por lo tanto, Echeverría sostuvo que “el Intendente debe convocar de manera urgente a debatir este tema, no sólo porque se lo pide la comunidad de Junín en su conjunto sino porque además se lo está pidiendo la gobernadora”.

Para finalizar, la concejal dijo que “Junín cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar el delito, tenemos todas las fuerzas de seguridad con una cantidad de efectivos record, tenemos más de 20 millones de pesos afectados a gastos de seguridad depositados en plazo fijo en el banco de la provincia, contamos con el compromiso de los vecinos para colaborar, y con personas con experiencia para generar planes a corto, mediano y largo plazo, lo único que necesitamos es una decisión política del Intendente”.