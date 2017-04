Drear Mar I hizo delirar al público: hoy toca Márama

HOY LLEGA EL TURNO DE MÁRAMA EN ACERCARTE

15.00. Cine Móvil: “La era del hielo 5: Choque de Mundos”. De Mike Thurmeier y Galen T. Chu / Estados Unidos, 2016, 94’. Cine 360°: “Pink Floyd - The Wall”. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

15.30. Biblioteca: “Cartas de Provincia”. Un taller de escritura creativa para que los visitantes relaten sus vivencias, la relación con un familiar querido, el barrio, los amigos y los amores, creando cartas locas y divertidas. ¡Incluye el servicio de correo gratuito para que la carta llegue al destinatario indicado!

16. Danza Urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia! Cine 360°: “Viaje salvaje a la Tierra. A la luz de la Luna”, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

16.30. Infantiles: Los Cazurros. En Diversión, un villano súper poderoso intentará robar el cajón de juguetes de Los Cazurros y lo esconderá en un singular parque de diversiones.

17.30. Stand Up: Ricardo Bisignano. Comediante, actor y guionista, fue "el pibe del bondi" en su época de músico ambulante, hasta 2012, año en que decidió dedicarse a tiempo completo al stand up. Participó en Ciudad Emergente 2013 y 2015, y en el ciclo Rock BA en La Trastienda. Fue invitado a actuar en Hora de reír, Bendita TV e Informadísimos.

18.00. Cine 360°: “Pink Floyd - The Dark Side of the Moon”. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable. Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo. Cine Móvil: “Me casé con un boludo”. De Juan Taratuto / Argentina, 2016, 110’. Con Adrián Suar, Valeria Bertuccelli.

18.30. Artes Plásticas: Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Vení a pintar tu primera obra de arte con Milo Lockett en este taller de pintura creativa para niños a partir de 4 años. Cupo limitado, por orden de llegada y hasta dos niños por adulto. La inscripción se inicia 60 minutos antes de la actividad en el Puesto de Informes de AcercArte.

19.15. Danza Urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza). Cine 360°: “Pink Floyd - The Wall”. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20:00 hs. Música: Márama. La banda uruguaya de cumbia pop liderada por Agustín Casanova nació en 2014. El productor Fernando Vázquez quería crear algo nuevo, un estilo fiestero pero para toda la familia; se comunicó con Agustín, actual cantante de la banda, se juntaron y... ¡crearon esta bomba de tiempo! ¡Un éxito asegurado!

21.30 . Teatro: “Shakespeare. Todos y ninguno”. Con Juan Gil Navarro. Director: Jorge Vitti. Apta para todo público.