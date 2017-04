Diotti: “Falta conducción política de la seguridad”

EL DEBATE POR LA SEGURIDAD

El dirigente de Por un Nuevo Junín y ex titular de la Anses, Nazareno Diotti, se reunió con el ex comisario mayor de las departamentales Junín y Pergamino Mario Barzola para analizar la problemática del delito en Junín, y afirmó que “la inseguridad viene en aumento y la solución no es llenar la ciudad de policías, porque hay causas sociales que no se están atendiendo. Por eso desde este espacio vecinal tenemos a especialistas como Barzola, necesitamos que la política dirija a la policía y se ponga al frente de la seguridad. Falta conducción política y la policía tiene que tener los recursos que necesita, porque para eso los vecinos pagamos la tasa de seguridad”.

Por su parte, Barzola afirmó que “en Junín se han ido incrementado los hechos delictivos y particularmente aquellos con situaciones violentas. El porqué está dado por múltiples factores sociales, pero también por la escasa perspectiva de las fuerzas de seguridad de estar alertas y atentos a la mutación y crecimiento del delito”.

“La actual gestión está alejada de los actores que deben interactuar para resolver la inseguridad. No se trata solo de estar conectados con los jefes policiales, sino también con el personal, conocer inquietudes, sociedades de fomento y estar en contacto con los vecinos”, dijo el especialista.

Y agregó: “La Policía debe estar respaldada por la justicia. Podríamos tener un efectivo policial por cuadra, pero aún así continuarían los hechos delictivos, en principio porque no existe el delito cero, pero la delincuencia no desconoce su impunidad”.