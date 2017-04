Marcelo Balestrasse: “El sector Norte puede triplicar su población”

LA MEGA OBRA DEL DESAGÜE

La obra pública es el eje de esta gestión, pero la de mayor envergadura es el desagüe en el sector norte, ¿coincide?

-Esta obra que enumera, en conjunto con la primera etapa de la gran obra de gas natural que se hizo, creo que son las dos obras más grandes y más importantes de servicio urbano, ya que involucra a cinco barrios: Bicentenario, Mayor López, Barrio Norte, Capilla de Loreto y San Juan. Son 360 hectáreas dentro de la ciudad, gran parte no tenía obra hidráulica, y una vez que esté finalizada los vecinos dejarán de sufrir las inundaciones cada vez que llueve. Es una obra de 190 millones de pesos, donde va haber mucho movimiento de máquinas, por eso le vamos a pedir a los vecinos paciencia.



-¿Confía en que los fondos van a llegar a tiempo?

-Son fondos de la Nación, ya está el convenio firmado y se van a ir pagando los certificados a medida que avance la obra. Lo bueno de esta obra, además de lo que representa para los vecinos, es que es un avance en materia de urbanización, porque después de esta obra va a venir el cordón cuneta, el mejorado y algún día, por qué no, el pavimento. Hoy la iluminación es por colgante y, al haber cordón cuneta, ya puede ser por columna, que la calidad de la iluminación es totalmente diferente. Esta zona tiene un potencial para triplicar la población y evitar que la ciudad se siga expandiendo por afuera de las rutas.

-¿Cuál es la realidad sobre la repavimentación de Circunvalación, porque algunos dicen que va a ser un simple bacheo?

-No es un pavimento nuevo, no es la autopista Junín-Chacabuco, que se hace de cero. Justamente el objetivo de la licitación es la repavimentación y cuando se repavimenta no se toca toda la obra. No es un simple bacheo, pero sí en los primeros días se va a haber un bacheo para poder arreglar esos pozos rotos, hasta que la obra los pase por encima. Hay lugares donde se llega al fondo y se levanta todo, y hay lugares donde se levanta la capa asfáltica y después se repavimenta. Obviamente vamos a sacar el tránsito pesado, seguramente hace falta una ordenanza y poner reductores de altura.