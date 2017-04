El paro general y la movilización gremial se hicieron sentir con fuerza en la Ciudad

A CASI 16 MESES DEL INICIO DE LA GESTIÓN DE CAMBIEMOS

Una importante movilización contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri se desarrolló ayer en esta ciudad, convocada por sindicatos adheridos a la CGT Regional Junín, con sede en Colón 110, a la cual también se plegaron los docentes de Suteba Junín, entre otras organizaciones.

A pesar que a nivel nacional la CGT central no impulsó ninguna movilización, pero sí decretó un paro general, hubo organizaciones sociales y de izquierda que tomaron la calle y avivaron la protesta. En Junín el movimiento de dirigentes gremiales y trabajadores apoyando el paro de actividades se hizo sentir desde la mañana temprano, cuando concentraron en Anses, para luego, al recorrer algunas calles, hacia la plaza 25 de Mayo, en medio de las bombas de estruendo y la percusión de los bombos.

Temprano también estuvieron movilizados militantes del gremio de Camioneros, que hicieron base en las rutas. En nuestra ciudad se los vio en el cruce de la 7 y la 65, en medio de la huelga del transporte que paralizó a micros de larga distancia y camiones.

A medida que avanzaba la mañana, y ante un centro comercial con muy poca actividad, se iban sumando gremios, afiliados y vecinos disconformes con las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Todos confluyeron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, prácticamente inactiva (aunque se mantuvieron operativas varias oficinas, como las áreas de cobranza), como la mayoría de las distintas reparticiones públicas nacionales y provinciales, escuelas públicas y privadas, y casas de comercio del centro.

Los protestantes no fueron al microcentro de la ciudad. Aunque ya había habido un acuerdo previo, según lo manifestado por Héctor Azil (ATSA), y hubo policías apostados en Rivadavia y Benito de Miguel para controlar que la movilización no siguiera más allá de la plaza.



Azil: “Queremos hacer saber nuestro descontento”

Héctor Azil, titular de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Seccional Junín, manifestó: “En Junín no hubo ningún tipo de desmanes y esperamos que no los haya. Queremos que se sepa que hay una gran parte de la población que está muy disconforme, por lo cual el paro está siendo fuerte aunque la evaluación se hace cuando termine la jornada de protesta. Distintos gremios hemos confluido aquí, en el plaza, y en la lucha como corresponde”.

“Queremos hacer saber nuestro descontento. Y para aquellos que protestan por esta movilización les recuerdo que en 2008 tuvimos cortada toda la ciudad, con desabastecimiento. Los que ahora repudian el paro, festejaban esos cortes. Junín estuvo sitiado durante meses y había gente que no se quejaba. Nosotros respetamos el derecho a circular de la gente en la calle. Dijimos que el único momento que íbamos a cortar eran tres o cuatro cuadras de Benito de Miguel y cumplimos”, afirmó.

Por su parte, Abel Bueno, de la Asociación Bancaria de Junín, manifestó: “Somos solidarios con aquellos que no lo están pasando bien, en medio de una situación delicada para gran parte de la población, incrementándose el índice de pobreza. Es necesario que el Gobierno modifique un poco el rumbo para que la gente pueda vivir mejor”.

Las organizaciones gremiales participantes y que convocaron a la movilización son: Comercio, Camioneros, Bancarios, Utedyc, Sanidad, Sadop, Televisión, Panaderos, Químicos, Salud Pública, Petroleros, Udocba, Fideeros, Aefip, Municipales, Estaciones de Servicio, UTI, Gráficos, Aatrac, Correo, Atilra, Peajes, Seguridad y Carne.

Diotti: “Hay muchos compañeros desocupados”

“Lo que queremos es que el Gobierno dé un giro en lo económico. La construcción está en un 50% de lo que estaba en 2015. No hay obras privadas, obras públicas son pocas, la obra de la Escuela 2 sigue parada hasta que la empresa no efectivice los pagos, así que la situación de la Uocra en este momento no es buena. Hay 750 personas anotadas para trabajar y no les podemos dar respuestas”, lamentó Eduardo Diotti, titular de la Uocra.

Gabriel Saudan, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, afirmó: “Estamos reclamando por todos los ajustes, por la gran inflación que hay en este país y este ha sido un paro muy correspondido por todos los compañeros. Estamos también los municipales reclamando para que haya paritarias en todos los municipios y que pongan en vigencia la ley 14.656 que tanto trabajo nos costó conseguir y que vemos que en algunos municipios algunos intendentes no están queriendo ponerla en vigencia. A raíz de todas esas cuestiones y de estas situaciones es que estamos haciendo el paro”.