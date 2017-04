El Municipio y ARBA comenzaron a realizar fiscalizaciones

Al respecto, el titular de la Dirección General de Información al Consumidor y el Usuario, Fernando Scanavino, manifestó: "Es una fiscalización en conjunto que estamos haciendo con ARBA y con algunas áreas del municipio como defensa del consumidor. Es la primera vez en 15 años que esta oficina sale a fiscalizar para reasegurar que se cumplan los derechos de los usuarios y consumidores. Vamos a estar en primera persona en los negocios, controlando las góndolas para que se cumplan los programas nacionales vigentes".

Además, expresó que "hay una ley de defensa del consumidor y otra de lealtad comercial, que es exhibición de precios, sean respetadas y a partir de esta experiencia realizaremos un balance y luego los ajustes necesarios para seguir fiscalizando. Vamos a continuar esta tarea, que no es menor, y que hace al cumplimiento efectivo de los derechos. Vamos a estar en todos los negocios y esperamos contar con su colaboración. Se realizará un repaso por todas las leyes vigentes para que tomen los recaudos e intimar a que se cumplan en un tiempo breve".

"Queremos imponer esta cultura y esta educación de un consumo responsable, para que se favorezca el comercio y los consumidores y usuarios. Los mismos tienen que tener amparados sus derechos en la realidad. Vamos a controlar el cumplimiento de los planes nacionales como Ahora 12, Ahora 18, la resolución 51 del año 2017 que tiene que ver con la exhibición de precios y el precio efectivo de los productos y la financiación de los mismos. La idea es, a partir de esto, tener una política mucho más activa en la defensa del consumidor", dijo Scanavino.

Para finalizar, expresó que "esto hace al respeto y a la exigencia de que la ley no sea un papel escrito, sino que sea una realidad para todos los juninenses. La oficina está abierta para todos, no sólo para los usuarios y consumidores, sino también para los comerciantes ya que sin ellos no habría consumidores y usuarios. En ese sentido somos una oficina que recibimos a todos para cualquier duda o consulta. Estamos a disposición de los vecinos de Junín".