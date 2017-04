En Junín, el peronismo que impulsa a Randazzo aseguró que disputará en las PASO

RUMBO A LAS ELECCIONES

Convocados por el diputado nacional del bloque Peronista y referente de Smata Oscar Romero, el sector del peronismo que impulsa la candidatura de Florencio Randazzo de cara a las elecciones legislativas se reunió este mediodía en Junín, donde además de lanzar oficialmente el espacio, aseguraron que van a presentarse a las PASO con la vocación se der una oposición sólida al gobierno de Cambiemos y "recuerar la provincia de Buenos Aires".

Asì, intendentes del Grupo Esmeralda, referentes nacionales del Movimiento Evita y los secretarios generales que integran la conducción del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), además de legisladores nacionales y provinciales, e intendentes de la Cuarta Sección, se reunieron en la sede local de Smata. También estuvieron presentes el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez (oriundo de Chacabuco), y el ex intendente de Chivilcoy Anibal Pittelli, en representación de Randazzo.

"Luego de la tremenda derrota que tuvimos, empezamos a charlar sobre còmo reconstruir el peronismo. En el medio nos encontramos con un gobierno que ha profundizado la crisis económica", afiormó Romero. "Decidimos formalizar este acuerdo para generar un peronismo mucho más abierto, plural, que entienda las necesidades de la gente. Por eso este espacio quiere participar de las PASO; una herramienta que quiizás no supimos utilizar, pero que nos va a permitir generar nuevos liderazgos y reconstruir el peronismo", agregó el juninense.

"Queremos poner al peronismo de pie, participar en las PASO y recuperar el gobierno provincial para la inmensa felicidad de los argentinos", sostuvo.

Por su parte, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ex precandidato a gobernador bonaerense, Julián Dominguez, afirmó: "Todos sentimos que a partir del 10 de dicembre la plata a la gente no le alcanzó, los comercios cerraron porque las tarifas no se pueden pagar y en el medio están los intendentes, con sus realidades, por eso creo que somos responsables de construir la conciencia de que los argentinos podemos volver a ser los que determinamos nuestro propio destino, ya que este gobierno representa el triunfo de los grupos contrados de la economía en detrimento de una mayoría empobrecida. El cambio que el pueblo argentino conoció fue siempre de la mano del peronismo, que huele a pueblo; el proceso le irá poniendo nombre y apellido al candidato, pero no está el carro delante del caballo".