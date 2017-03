Inundaciones: Arata advirtió que “hay muchas obras pendientes” en la región

REUNIÓN CON HIDRÁULICA

La diputada provincial del Frente Renovador Valeria Arata mantuvo una reunión con el ingeniero Marcelo Rastelli, de la dirección provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, para tratar la problemática de las inundaciones que afectan a la región y a plantear sus dudas respecto del envío de más agua que quiere realizar la provincia de Santa Fe desde la Laguna La Picasa.

Arata concurrió a la reunión junto a su compañero de bloque Javier Mignaquy, de General Viamonte, distrito que también sufre las consecuencias de las inundaciones, pero no de la cuenca del Salado sino del Meridiano V.

Durante la audiencia, Arata planteó la preocupación por el envío de más agua desde Santa Fe y por las obras pendientes en la cuenca del Río Salado, que afecta a los campos y en un futuro cercano provocará complicaciones en las rutas, puentes y caminos rurales.

“Le planteamos al funcionario nuestra preocupación por las inundaciones en general, porque hay situaciones sin resolver desde hace muchos años. Por un lado, la preocupación por el funcionamiento o no del sistema de bombas de la Alternativa Norte de la Picasa, que está frenado por un amparo de la provincia de Buenos Aires, pero también por la propuesta santafesina de hacer un canal por esa alternativa para que desagote la Picasa. Y toda esa agua viene para Junín”, afirmó la legisladora massista.

“Nos pareció importante hablar con Rastelli porque lleva muchos años trabajando en esta área provincial y porque además participó de la reunión del comité técnico de la Cuenca La Picasa, donde funcionarios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Nación trataron estas problemáticas que afectan a nuestra región”, informó la dirigente por la Cuarta Sección electoral.

Asimismo, Arata afirmó: “Además de la preocupación por el agua que está corriendo por nuestra región, también me preocupa el futuro, porque hay obras pendientes desde hace muchos años. Por ejemplo, qué hacer con el agua de La Picasa, ya que es un tema que sigue sin resolverse, qué pasa con la Ruta Nacional 7. Y faltan obras como el puente de Lincoln en la Ruta Nacional 188 y muchas otras río abajo, en la zona de Chacabuco y Bragado”.

“En este marco, era importante que un funcionario técnico que conoce el problema también conozca nuestra preocupación y la de los vecinos de nuestras ciudades. Porque también es real que hoy hay muchos funcionarios de gobiernos municipales que opinan del tema y cuando se los escucha hablar general temor por su gran desconocimiento”, señaló.

“La situación de General Viamonte es similar pero por otra cuenca, a la que le llega agua proveniente de la provincia de Córdoba y La Pampa y también tiene decenas de situaciones sin resolver”, cerró.