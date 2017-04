Stolbizer, de visita en Junín

GEN

La diputada nacional Margarita Stolbizer arribará a Junín hoy y ofrecerá una conferencia de prensa en el Edificio Raúl Alfonsín de la Unnoba, a las 13.30. Luego, habrá una reunión seccional donde la líder del Gen planteará los objetivos de cara a la campaña y el casi confirmado acuerdo electoral con Sergio Massa.

Luego de haber participado en La Plata de la asunción de las nuevas autoridades del GEN bonaerense, donde el ex senador Ricardo Vázquez asumió como presidente, Stolbizer visitará Junín para, en primera instancia, reunirse con el rector Guillermo Tamarit, y posteriormente encabezará una rueda de prensa con los medios. Estarán en la mesa Marianela López (vice de GEN Provincia), Gustavo Ferrari (ex candidato a intendente) y Javier Battistelli (ex candidato a concejal).

Según confirmaron desde el Gen Junín, y tras el encuentro con dirigentes de la Cuarta Sección, que se desarrollará también en la Unnoba, la legisladora nacional viajará a Chivilcoy, donde tiene prevista una actividad con referentes de ese distrito.

Mañana, en tanto, el GEN realizará su Congreso Nacional y producirá un profundo debate entre sus cuadros dirigentes de todo el país. Será a partir de las 9 y durante todo el día, en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Aula Magna, en Presidente Evaristo Uriburu 781.

Linares manifestó que la intención del Congreso será: “Debatir futuro y no quedarnos en discusiones históricas del pasado, la Argentina necesita salir de la polarización. El GEN trabajará para resolver la agenda del presente y del futuro. Somos una fuerza política con vocación de conformar un frente plural y amplio, que sostenga las banderas del progresismo”.

La apertura del Congreso la realizará el presidente del Partido GEN y senador nacional, Jaime Linares; se elegirán las autoridades del Congreso- momento en el cual Margarita Stolbizer será designada presidenta de la Mesa del Congreso del GEN- y se presentarán varios informes para evaluar el trabajo realizado de la Mesa Nacional, la Juventud y el grupo de Mujeres del GEN.

Luego del mediodía, se llevará a cabo un plenario para debatir: “Los desafíos del presente en la construcción del futuro”. La presentación estará a cargo de Mónica Peralta (vicepresidenta GEN) y tendrá como panelistas a Alejandro Katz (escritor, profesor en UBA) y a Santiago Bilinskis.

El Congreso Nacional culminará a las 17 con la aprobación de una declaración política y el cierre lo hará Stolbizer.

