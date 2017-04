Marcos peña: "El paro no ha sido expresión mayoritaria de los trabajadores"

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó hoy el paro general convocado por la CGT como "una medida de fuerza focalizada en el transporte" y advirtió que "acciones" como éstas "no ayudan" y "retrasan" la llegada de inversiones para el desarrollo del país.

"Creemos que este tipo de acciones no ayudan, retrasan o demoran esa cuestión", afirmó Peña, al exponer en el Foro Económico Mundial (WEF, según sus siglas en inglés) para América Latina.

Ante una consulta periodística mientras exponía en el foro que se desarrollaba en el Hotel Hilton de Puerto Madero en medio del paro nacional, Peña realizó el primer balance de la protesta contra el modelo económico del Gobierno nacional: "Sentimos que la medida de fuerza de hoy fue un paro sindical muy focalizado en el transporte, muy focalizado en las grandes ciudades, particularmente en el área metropolitana", señaló al relativizar el alcance de la medida de fuerza.

Insistió en que el paro "fue muy focalizado, porque al no haber transporte público, la enorme mayoría de trabajadores que hubieran podido ir a trabajar, no hubiera tenido la opción de poder hacerlo" sin esos servicios públicos, y advirtió que "el deseo de cambio de los argentinos no se va a frenar aunque en algún caso, como este (del paro) no nos pongamos de acuerdo".

En ese marco, Peña consideró que el primer paro general que la CGT le hace al gobierno de Mauricio Macri "no ha sido expresión mayoritaria de los trabajadores" e insistió en señalar que "la mayoría de los argentinos creemos en esta época de cambio que arrancó hace 16 meses" para seguir "mejorando la transición económica".

Peña sostuvo que "la inmensa mayoría de los argentinos rechaza cualquier método violento, extorsivo, que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto", al ser consultado sobre los cortes y piquetes registrados esta mañana en los accesos a la ciudad de Buenos Aires que derivaron en represión con gendarmes y manifestantes heridos y detenidos.

El jefe de Gabinete aclaró que "de todas maneras tenemos muchos canales de diálogo con el sindicalismo y mañana seguiremos dialogando" ya que afirmó, el Gobierno insistirá en convocar a dirigentes sindicales para avanzar en acuerdos por sectores para "generar millones de puestos de trabajo".

En ese marco, Peña admitió que "creemos que este tipo de acciones no ayuda, retrasan o demoran esa acción", en cuanto a la llegada de inversiones que impulsa el Gobierno en el Foro Económico Mundial.

"No queremos que altere el encuentro de empresarios" y de "gente que viene de todo el mundo a interesarse para invertir. Seguiremos trabajando en esa dirección, porque el deseo de cambio de los argentinos no se va a frenar aun en casos como estos no nos pongamos de acuerdo en la coyuntura", enfatizó el funcionario.