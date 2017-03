Las urgencias electorales potencian el gradualismo

TENDENCIAS

Los interrogantes electorales de octubre abrieron un cambio de las acciones económicas del Gobierno.

No se puede hablar de un giro populista, pero sí de hacer cosas que no estaban en el menú original del macrismo, como ayudar a reavivar el consumo.

El retorno de “Ahora 12”, una nave insignia de la gestión K, tras el discreto resultado de Precios Transparentes, el Procrear y los créditos hipotecarios a 30 o más años de la banca oficial, marcan un quiebre.

Y a esto habría que adicionar la ampliación de los planes sociales y el reconocimiento de las deudas con los jubilados.

Consumo

El consumo es la pata que faltaba en el plan oficial.

Ahora, acuciado por las encuestas y miedos de un resultado electoral que no le sea favorable, el presidente Macri ha dado ese paso.

Las crónicas oficiosas indican que el Gobierno recibió informes positivos sobre la situación económica, con suba del empleo, en especial en las ciudades y regiones agroindustriales, y brotes verdes más consistentes.

La evolución del PBI, en el último trimestre de 2016 y en los primeros meses del corriente año, dieron positivos.

El ministro Dujovne elaboró un documento con esa información vital para sostener la expectativa de un rebote del nivel de actividad.

La construcción, el acero y el cemento también ingresaron en el terreno positivo.

Y el acuerdo de Vaca Muerta abre instancias de inversión que meses atrás no existían.

Está además, el plan de obras públicas, herramienta clave para movilizar la economía.

Pero esos datos duros no coinciden con las percepciones de hastío y malestar de amplios sectores sociales que, pese a la menor inflación y clima económico, no acusan recibo.

El consumo es la llave que lubrica el humor social, y allí parece apuntar la administración macrista.

El gradualismo económico para eludir el ajuste, de esta manera, toma más fuerza y sustento en la estrategia oficial.

Los votos que se suponen ganarán o recuperarán en octubre, son las razones que lo justifican.

Aunque la mención a un ajuste clásico está bastante lejos de la realidad.

Algunas cosas han cambiado en la Argentina. Una de ellas es la existencia de una red de contención social, sin antecedentes en la historia de país.

El macrismo ha consolidado esa estructura. Un alivio para morigerar los costos sociales de la crisis, aunque los resultados siguen muy lejos de ser efectivos, con un tercio de la población en la pobreza.

Un estudio de los economistas Capello y García Oro del Ieral calcula que los desembolsos estatales para planes sociales llegaron a 324.000 millones de esos en el 2016 y a 509.000 millones en jubilaciones y pensiones.

Esto representa el 28% del total de ingresos de la población, considerando los sueldos de los estatales y el sector privado.

Y a esto habría que adicional que en los últimos 15 años, luego de la debacle del 2001, el empleo público aumentó en 1,6 millones.

Tras cinco años de estancamiento y destrucción de empleo privado, esta otra realidad es la razón de un desempleo por debajo del 8%.

En otros países, con grandes programas de desempleo, la desocupación creció al 15 y 20 por ciento luego de la crisis del 2008.

Una década atrás, las jubilaciones y los planes sociales representaban el 20% de los ingresos.

Este año llegarían al 30% ya que las partidas crecerían por encima de la inflación y los ajustes que recibirán los empleados públicos y del sector privado.

El mismo estudio estima que la participación de los planes sociales en el total de ingresos de la población se duplicó desde el 2006.

La red social de contención es tan amplia que difícilmente haya una marcha atrás; aún ante la alternativa de que la Argentina logre un crecimiento sostenido los próximos 4 o 5 años y suba el empleo privado.