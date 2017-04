Viviani se retractó de haber llamado a "dar vuelta" los taxis que adhieran al paro

El titular del sindicato de peones de taxis, Omar Viviani, reconoció que se equivocó al haber llamado a “dar vuelta” los taxis que no se adhieran al paro del jueves convocado por la CGT, durante una asamblea “acalorada” de trabajadores, y reconoció que la medida de fuerza “no va a solucionar nada” sino que significa un “llamado de atención” al gobierno de Mauricio Macri.



“Me equivoqué. Se me salió la cadena y ahora me están dando como gallegos a la gaita. Lo dije en una asamblea multitudinaria y acalorada como hace mucho tiempo que no veía, en la que se relataban los padecimientos que están atravesando los compañeros”, dijo Viviani en declaraciones a radio Rivadavia.



El dirigente gremial admitió que “es cierto que el paro no va a solucionar nada”, pero significará “un llamado de atención para que el gobierno se de cuenta de que hay sectores que la están pasando mal , entre ellos los taxistas”.



Viviani afirmó que los taxistas “perdieron más del 40 por ciento de la recaudación diaria en manos de empresas extranjeras que vinieron a instalarse de prepo en Argentina” y, además, perdieron “piso en la ciudad, con los carriles exclusivos para colectivos y el Metrobus”.



“Hay bronca en la actividad. El paro lo pidió la asamblea e incluso fue mucho más allá porque pedían cortes en los puentes y en la General Paz y yo les dije que no, que cortes no”, indicó Viviani en línea con la convocatoria de la central obrera de parar sin movilizarse.



Al ser consultado sobre la idea del oficialismo de que hay ciertos sectores que buscan desestabilizar el gobierno de Macri, Viviani señaló que el Presidente “tiene que cumplir su mandato constitucional como corresponde y recién en el 2019 la ciudadanía elegirá si quieren que siga o venga otro” y sostuvo que “eso de voltear al Gobierno es una burrada grande como una casa”.



“No hay que volver a hacerlo. Nos fue muy mal. No hay que repetir errores que nos llevaron a momentos difíciles”, dijo el titular del Sindicato de Peones de Taxis y agregó que Macri “tiene que indicarles a sus ministros que miren un poco más la realidad”.