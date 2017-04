Macri se comprometió a luchar contra la corrupción, tras firmar un acuerdo por la construcción

El presidente Mauricio Macri anunció este lunes la puesta en marcha de un plan público-privado para la construcción de 100.000 viviendas y la creación de 100.000 empleos, y destacó la importancia del "diálogo maduro" como herramienta para "sentarse alrededor de una mesa" y llegar a ese tipo de acuerdos.



Además, señaló a "la viveza criolla" como una de las causas que llevó a la Argentina a tener "un tercio de la población en situación de pobreza"; aseguró que "ya no tenemos más excusas" y hay que "demostrar que aprendimos de nuestros errores"; y sostuvo que en el país no se pueden aceptar más "comportamientos mafiosos".



Con estos argumentos, definió como "fruto del diálogo, del diálogo maduro", al Acuerdo Federal por la Construcción cuya firma encabezó en la Casa de Gobierno y que tiene como objetivo la reactivación del sector, a partir de la construcción de 100.000 viviendas y la generación de 100.000 puestos de trabajo.

"Lo que estamos haciendo hoy es fruto del diálogo, de un diálogo maduro, con representantes de los sindicatos, de las empresas, de la banca, del gobierno (nacional) y de los gobiernos (provinciales)", expresó Macri durante el acto, del que participaron el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; y los secretarios generales de los sindicatos de la Uocra, Gerardo Martínez, y de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, entre otros.



Asimismo, el jefe de Estado consideró que "la responsabilidad de todos los dirigentes es entender cómo logramos reducir la pobreza a partir de generar más trabajo" y advirtió que "no se trata de quién es el más fuerte ni el más vivo".



En ese plano, sostuvo que "la viveza criolla nos llevó a un tercio de población en situación de pobreza" y aseguró que "ya no tenemos más excusas, tenemos que demostrar que aprendimos de nuestros errores".



Además, tras destacar la masividad de las manifestaciones del sábado último convocadas a través de las redes sociales con la consigna de apoyo a la democracia, el Presidente subrayó que en el país "no podemos aceptar más comportamientos mafiosos".



En ese sentido, sostuvo que ese tipo de comportamientos está presente "en los sindicatos, en las empresas, en la política, en la Justicia", pero señaló que "por suerte son minoría".



"Pero tenemos que combatirlos porque no podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país ni el dueño de nuestro futuro y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente", postuló Mauricio Macri, quien reafirmó su compromiso, "con más convicción que nunca", de "dar esa batalla" para "sacar el poder a cada uno de esos mafiosos porque no construyen futuro".



En otro tramo de su discurso, el Presidente remarcó que, con el acuerdo firmado, se está "apostando a que, con inteligencia, poniendo cada uno su granito de arena", se pueden generar "100.000 puestos de trabajo y 100.000 soluciones habitacionales para tanta gente que espera la casa propia".



En ese punto, valoró que así pudo acordarse luego de sentarse los distintos sectores involucrados "alrededor de una mesa para, dialogando, encontrar una mejor solución, y haciendo las cosas que había que hacer y que no se hacían".



Al respecto, recordó que la decisión en el comienzo de su gobierno, en 2015, de "salir del default" produjo que "se recuperara el crédito" y así se "pudo financiar el crédito de los argentinos a 30 años", haciendo mención al anuncio de días atrás de un programa de créditos hipotecarios en esos plazos.



El presidente hizo hincapié en dos acuerdos recientes, similares al anunciado este lunes con el sector de la construcción, como son el acuerdo con el sector automotriz y el de Vaca Muerta, de energía, donde -indicó- "en cuatro o cinco años más" se va a volver a producir dejando atrás "una década de política energética horrible, cargada de corrupción, y vamos a volver a exportar energía".



Posteriormente, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, responsable del programa de viviendas, dijo que, con el anuncio de este lunes, "la reactivación de la obra pública se hace evidente".



Frigerio aclaró que "el acuerdo es para todo el país" ya que "hemos anunciado el compromiso de la Ciudad y la provincia de Buenos en lo relacionado con la reducción de impuestos, pero es un esfuerzo que esperamos sea imitado en el resto de las provincias".



A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que "los acuerdos son el camino para lograr la mejora de los trabajadores y generar más puestos de trabajo formales".



Peña, en sintonía con Macri, aseveró que "el camino es el diálogo, trabajar en una mesa, para destrabar situaciones de muchos años de estancamiento".



El jefe de Gabinete señaló asimismo que "el Ministerio de la Producción con el de Trabajo están trabajando en otros acuerdos y esperamos en las próximas semanas anunciar más" convenios por sector.



Por su parte, el subsecretario de Obra Pública, Ricardo Delgado, destacó que en esta gestión se están logrando "los créditos más favorables de los últimos 50 años" y pronosticó que "en el segundo semestre deberíamos estar viendo construcción privada" en el país.



En tanto, Frigerio anunció que este martes el Gobierno lanzará el programa Procrear para la construcción de viviendas –que antes funcionaba en la órbita de la Anses- y explicó que será para la clase media "con terreno propio y que quieren acceder a un crédito".



El ministro enumeró que el acuerdo fija que el Estado Nacional contribuirá con distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, invitando a los gobiernos provinciales y locales a adherir, y sostuvo que los bancos públicos y privados, a su vez, facilitarán y ampliarán el acceso a los créditos hipotecarios para la construcción y compra de viviendas de los sectores de ingresos medios de la población.



Respecto del sector privado, dijo que se compromete a dar un impulso a la construcción de viviendas para sectores de ingresos medios y a reducir los precios de venta de los inmuebles, lo que comprenderá 100.000 viviendas en el primer año de vigencia del acuerdo, con una inversión de 150.000 millones de pesos y la incorporación de 100.000 trabajadores.



Por su parte, contó que la Uocra tendrá que poner a disposición su estructura de capacitación, equipo docente y experiencia para la extensión de los planes de capacitación a todos los trabajadores en actividad.



"Este acuerdo también facilitará el acceso al crédito hipotecario, con menores tasas de interés y a plazos más largos", finalizó Frigerio.

Detalles del acuerdo:

El Acuerdo Federal por la Construcción, para la reactivación del sector, fue firmado entre el Estado Nacional, entidades financieras públicas y privadas, cámaras de la construcción y desarrolladores urbanos, empresarios de la vivienda y los sindicatos Unión Obrera de la Construcción y Trabajadores de Obras Sanitarias.



El Estado Nacional contribuirá con distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, invitando a los gobiernos provinciales y locales a adherir. Los bancos públicos y privados facilitarán y ampliarán el acceso a los créditos hipotecarios para la construcción y compra de viviendas de los sectores de ingresos medios de la población.



El sector privado se compromete a dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas para sectores de ingresos medios y a reducir los precios de venta de los inmuebles, comprometiendo 100.000 viviendas en el primer año de vigencia del acuerdo, con una inversión de $150.000 millones y la incorporación de 100.000 trabajadores.

La UOCRA pondrá a disposición su estructura de capacitación, equipo docente y experiencia para la extensión de los planes de capacitación a todos los trabajadores en actividad.

Este acuerdo facilitará el acceso al crédito hipotecario, con menores tasas de interés y a plazos más largos. Se reducirá un 10% en el precio de las viviendas. Y se aumentará el nivel de actividad en toda la cadena de la construcción y en las actividades relacionadas.



Además para aquellos que alquilan, incluye la propuesta de incorporar en la Ley de Alquileres modificaciones, que permitan incentivar la construcción de viviendas para ese fin, impulsando así rentas más baratas, y la propuesta de incorporar el Programa de Alquiler Social a la Ley de Alquileres, permitiendo que el Estado Nacional facilite el acceso a una vivienda digna a familias de menores ingresos y trabajadores informales de la economía.