Odebrecht: sobreseen a Gustavo Arribas

DECISIÓN DEL JUEZ CANICOBA CORRAL

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó ayer al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la causa en la que se investiga si recibió dinero de la constructora Odebrecht, investigada en Brasil por el caso conocido como “Lava Jato”.

El magistrado emitió un fallo de 17 páginas con el que hizo lugar a un recurso de “falta de acción” planteado por la defensa del jefe de los espías, y dispuso así el sobreseimiento del funcionario acusado de haber intermediado en el pago de coimas en la Argentina.

El juez coincidió con los abogados de la defensa, encabezados por Alejandro Pérez Chada, en que el fiscal Federico Delgado había requerido una serie de medidas que daban pie a una “investigación abierta” que no precisaba el delito atribuido a Arribas.

“El requerimiento debe describir un hecho (o más) para que tenga, como mínimo, una apariencia de delito, más allá de la calificación legal que pudiera merecer, y esto es lo que está sujeto a las contingencias de la investigación”, sostuvo Canicoba Corral.

“Y, ¿cuál es el hecho aparentemente punible que el señor fiscal endilga a Arribas? No sabemos”, remató el magistrado en un fallo que, en los próximos días será apelado por el fiscal Delgado, según informaron fuentes judiciales.

“Una investigación ‘abierta’ como nos propone el representante del Ministerio Público Fiscal, no puede prosperar so pena de convertirse en una ‘excursión de pesca’, mutando el derecho penal de acto al de autor”, enfatizó el juez.

Arribas fue denunciado ante la justicia por la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió el 11 de enero, luego de que el diario La Nación informara que había recibido transferencias bancarias del cambista brasileño Leonardo Meirelles.