Cierra el Sinceramiento Fiscal y se espera un blanqueo superior a los U$S 110.000 millones

El Programa de Sinceramiento Fiscal, más conocido como “blanqueo de capitales”, finalizará hoy con un piso de fondos y bienes declarados de 110.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales, y con una fuerte suscripción de bonos en los últimos días.



En la AFIP trabajan a contrarreloj para procesar los últimos datos que se conocerán oficialmente a mediados de la semana próxima, según informó a Télam una fuente del organismo recaudador.



Los adherentes al Sinceramiento Fiscal, cuyos resultados finales lo ubicarán entre los más importantes de la historia a nivel internacional, tenían tiempo hasta hoy para abonar la totalidad del impuesto especial que corresponda a la declaración de bienes, o en su caso sustituir el pago con Bonar 2023.



No obstante, desde la AFIP se aclaró oportunamente que vencido el plazo de hoy no se podrá ampliar el valor de lo declarado, y que la documentación faltante se podrá completar hasta el 17 de abril.



El impuesto especial es del 5 por ciento para los inmuebles y del 15 por ciento para el resto de los bienes, siempre y cuando se abone mediante transferencia bancaria nacional o internacional.



Pero en las últimas semanas, fuentes oficiales observaron una fuerte suscripción de Bonar 2023, que se puede utilizar para el blanqueo, por un monto equivalente a un tercio del total de fondos (cuentas bancarias) a sincerar.



El Programa de Siceramiento Fiscal se lanzó en agosto del año pasado, y hasta fin del 2016 los interesados podían declarar sus bienes en el exterior pagando solo el 10 por ciento de lo declarado. Luego de esa fecha y hasta hoy, deberán pagar el 15 por ciento.



En el caso de inmuebles, podrán hacerlo hasta hoy y pagando solo el 5 por ciento del valor de mercado.



Este proceso se da en el marco de un mayor intercambio de información fiscal entre todos los países tendiente a evitar que dinero “negro” se vuelque a operaciones delictivas como el terrorismo o el narcotráfico.



Las dos primeras etapas del programa, concluido a fines del año pasado, dejó un saldo de 97.842 millones de dólares “blanqueados, que permitieron que ingresaran al fisco 106.000 millones de pesos por recaudación y transferencia del impuesto especial.



Además, se abrieron 112.000 nuevas cuentas bancarias con depósitos por 7.500 millones de dólares, se registraron nuevas inversiones locales por 1.000 millones en el efectivo sincerado y la nueva base imponible de Bienes Personales en el exterior pasó a 110.527 millones, lo que representó un incremento de 83.724 millones de dólares en función de los datos previos al blanqueo.



El economista jefe del Banco Ciudad, Alejo Espora, dijo en declaraciones a Telam que el éxito del blanqueo de capitales “es un signo de mayor confianza en la economía del país” al tiempo que "aumenta, a futuro, la base imponible" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)



"Se ha blanqueado alrededor de la mitad de los activos no declarados en el país y en el exterior", estimó Espeora, y dijo que en relación con blanqueos previos, el actual "es muy exitoso".



"Hubo una amplia cantidad de presentaciones a último momento, soy muy optimista respecto del resultado final", confió el funcionario porteño.



Si bien el grueso de los inmuebles se blanquearán con el vencimiento de hoy, a diciembre se sinceraron en el país y en el exterior 45.013 unidades por 6.000 millones de dólares.



En cuanto a los inmuebles a nombre de sociedades en el país, existe la posibilidad de que un socio pueda sincerar a su nombre un inmueble que se encuentra declarado por una sociedad de la que forma parte.