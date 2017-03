Los docentes bonaerenses vuelven a clases y los gremios decidirán si siguen los paros

Los seis gremios docentes de la provincia de Buenos Aires resolverán hoy si continúan con las medidas fuerza en reclamo de una oferta salarial que supere el 19 por ciento ofrecido por el gobierno provincial, luego del paro de 48 horas que concluyó ayer en las escuelas de la provincia.



Los docentes concluyeron ayer la segunda jornada de paro de 48 horas con un acatamiento del 85 por ciento según los sindicatos y del 35 por ciento de acuerdo con el gobierno bonaerense.



Hoy, los 6 gremios docentes que integran el Frente de Unidad Gremial realizarán plenarios de delegados a fin de resolver la continuidad o no de medidas de fuerza, por lo que se aguarda una jornada normal para el dictado de clases.



Los maestros resolverán también hoy si adhieren al paro general convocado por la CGT para el próximo 6 de abril.



“Hay un evidente malestar docente por la falta de propuestas oficiales realmente superadoras”, aseguró la presidente de la Federación de Educadores Bonarenses (FEB), Mirta Petrocini.



Sostuvo que “hay mucho esfuerzo puesto en desprestigiar el trabajo sindical, la tarea docente y la lucha. Si el Gobierno pusiera el mismo esfuerzo en realizar una oferta digna, hoy el conflicto estaría resuelto”.



Destacó que “existe una tristeza profunda entre los educadores ante una creciente campaña de desprestigio, ya que han sido los propios docentes quienes desde hace años y sin recursos vienen sosteniendo la educación pública”.



“En seis encuentros, el Gobierno sólo aumentó un punto la propuesta original” y agregó que “se quiere hacer pasar como ‘superadora’ una propuesta que, en esencia, es la misma que se viene presentando desde marzo, con cifras en negro, por afuera del salario básico”.



Por su parte, el secretario de Udocba, Miguel Díaz, en declaraciones a Télam remarcó que las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre el conflicto docente “apuntaron a dividir y cayeron mal”.



“Las víctimas son los docentes con los salarios que perciben, no la gobernadora (María Eugenia Vidal)”, sostuvo y reclamó que el gobierno bonaerense “haga una oferta creíble y racional”.



Para Díaz, “si no hay una nueva oferta el conflicto se extenderá en el tiempo, puede que varíe, que sea con marchas, con carpas, pero va a continuar”.



Ayer por la mañana, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a respaldar a la gobernadora Vidal en su postura ante el conflicto docente y consideró “inaceptable” que "no tengamos la altura y la grandeza de sentarnos a una mesa y decir que lo que hicimos hasta ahora está mal y que vamos a cambiar”.



"Hay que animarse a discutir los temas de fondo, como la calidad de la educación pública, porque si la mitad no termina el colegio, y si, de los que terminan, sólo 3 de 10 comprenden matemáticas, significa que sólo el 15 por ciento va a conseguir un buen trabajo, y es inaceptable", dijo el Jefe de Estado.



El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, afirmó que “el paro docente está perdiendo fuerza, ya que solo cuenta con 30% de acompañamiento, y se sostiene principalmente en municipios conducidos por el kirchnerismo, lo que marca la clara politización del conflicto.”



“Tiene razón la Gobernadora, porque la metodología del paro lo único que generó en los últimos años es la pérdida de 110 días de clase y eso no mejoró la calidad educativa ni el salario docente, sino que degradó la educación pública perjudicando únicamente a los chicos, particularmente a los que menos tienen y no pueden acceder a la educación privada", puntualizó.