El premier holandés le dijo a Macri que su política está dando frutos

El presidente Mauricio Macri afirmó este martes que la Argentina "debe demostrar todos los días que es coherente y previsible", para consolidar el rumbo de crecimiento, al brindar un breve discurso antes del almuerzo que mantuvo en La Haya con los reyes de Holanda y el primer ministro de ese país, Mark Rutte, quien aseguró que las reformas del mandatario argentino "están comenzando a dar fruto".



Macri, quién realiza una visita de Estado a los Países Bajos, afirmó que "Argentina perdió muchos años en confrontar con su historia" pero contrapuso que con su gobierno empezó "un proceso en el que dijimos no perdamos más tiempo en discutir por qué nos pasó los que nos pasó"



En este proceso, el país "debe demostrar todos los días que es coherente y previsible" para "trabajar juntos en construir la historia de grandeza que nos merecemos como país", destacó.



Macri subrayó luego que "en esta etapa nos necesitamos unos a otros. Y aquí me encuentro con un país que, desde el afecto y el conocimiento, tenemos todo para convertir en algo real una sociedad estratégica del siglo XXI, tan lleno de desafíos y oportunidades".



En la misma sintonía, el primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte, elogió la política económica del gobierno de Macri y su apuesta por el diálogo, al afirmar que el jefe del Estado argentino puso "en marcha un impresionante programa de reformas" que "están comenzando a dar fruto".



"Presidente Macri: sus reformas están comenzando a dar fruto. La economía argentina comenzó a crecer desde finales de 2016 y el FMI prevé un crecimiento del 2,7% para 2017. Usted trabaja por conseguir una economía abierta y por fomentar el comercio internacional. Son señales positivas en tiempos en los que muchos tienden a retirarse detrás de sus fronteras", dijo Rutte.



El premier holandés ejemplificó en su discurso la necesidad de recurrir al diálogo como motor de las "reformas para impulsar la recuperación económica" y para "mantener el empleo" al recordar el "acuerdo social" alcanzado en los Países Bajos en 2013 a partir de un mecanismo análogo al que el gobierno argentino impulsó en el sector petrolero y automotriz.



"Un punto clave de mi carrera personal fue para mí el acuerdo social que negoció en 2013 el gobierno holandés con la patronal y los sindicatos. La situación de la economía era especialmente difícil. Era imprescindible introducir reformas para impulsar la recuperación económica y mantener el empleo. Pero no podíamos hacerlo solos: necesitábamos el apoyo de la sociedad. Y lo conseguimos", contó Rutte.



"Quienes conocen la historia holandesa, saben que el diálogo y el compromiso son temas recurrentes en nuestros anales", señaló el premir en línea con el mensaje del mandatario argentino, e incluso se permitió citar a Macri "con sus propias palabras: 'Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena política. En la pelea irracional no gana nadie, en el acuerdo ganamos todos'".



"La experiencia de diálogo de ustedes es importantísima", acompañó Macri y destacó la presencia en Holanda del líder del gremio de la construcción Gerardo Martínez (Uocra), a quien calificó como uno de los dirigentes que "cree que con el diálogo vamos a llegar lejos".