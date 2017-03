Argentina y Holanda firmarán acuerdos de cooperación en el manejo de recursos hídricos

Argentina y Holanda firmarán en Amsterdam acuerdos relativos al manejo de recursos hídricos con la empresa Waternet y con el Ministerio de Infraestructura y Medioambiente de Holanda.



La misión liderada por el Presidente tendrá entre sus principales metas la concreción del convenio de cooperación con la firma local Waternet, la mayor operadora de servicio de agua potable y saneamiento holandesa, y la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Infraestructura y Medioambiente de los Países Bajos.

De acuerdo a los textos finales de los documentos a los que accedió Télam, el vínculo con Waternet se establecerá luego de que Macri selle un convenio marco de cooperación, asistencia técnica y colaboración entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior y la compañía.



El convenio establece una relación entre Waternet y AySA -ambas empresas públicas-, que procurará la cooperación técnica en la prestación de los servicios de agua potable y desagües, desde su provisión, potabilización, distribución, recolección, tratamiento, disposición final y toda actividad complementaria que se relacione con esos servicios y que contribuyan al mejor desarrollo de sus respectivos objetivos.



En tanto, otro documento que se rubricará este lunes reunirá a las dependencias homólogas de los Ministerios de Infraestructura y Medioambiente holandés y del Interior y Obras Públicas argentino a través de un Memorandum de Entendimiento (MOU).



El acuerdo permitirá avanzar en el diseño y planes integrales, mejorar la gobernanza del agua, incrementar los sistemas de alerta y monitoreo y ofrecer soluciones integrales en el manejo de aguas residuales, entre otros.



El Memorando "es el resultado del trabajo conjunto con Holanda en los últimos doce meses, durante los cuales se acordó una agenda de trabajo haciendo foco en la adaptación del territorio al cambio climático e inundaciones urbanas y rurales", explicó a Télam el subsecretario de Recursos Hídricos de la dependencia encabezada por Rogelio Frigerio, Pablo Bereciartua, quien suscribirá el acuerdo.



Por otra parte, la colaboración con Waternet se enfocará además en que AySA incorpore nuevas tecnologías, mejore la eficiencia en el proceso de potabilización y saneamiento y la planificación en grandes ciudades.



"Por decisión del Gobierno nacional, AySA está incorporando nueve partidos del Área Metropolitana incluyendo a más de 5 millones de personas al área de cobertura, por lo que el acuerdo con Waternet permite desarrollar una agenda de trabajo en grandes obras de infraestructura como la obra de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo", remarcó Bereciartua, también involucrado en la firma de ese acuerdo en representación del Gobierno.



El compromiso con Waternet tiene un plazo de 2 años con renovación automática, a menos que se decida discontinuarlo, mientras que el acuerdo entre ministerios tiene un término de 3 años, también prorrogable.



El Memorando explica en sus anexos la importancia de involucrar al expertise holandesa en la confección y supervisión de planes integrales de agua para cuencas hídricas, la evaluación de sistemas de monitoreo y alerta temprana, gobernanza y factibilidad económica y financiera, dirigida a fortalecer las capacidades de organizaciones gubernamentales relacionadas a comités de agua.



Entre las herramientas que ofrece Holanda figuran el "Netherlands Strategic Programme for Management Executives Training", un programa de capacitación y pasantías para ejecutivos de empresas argentinas y holandesas exploren oportunidades de negocios.



En tanto, el "Partners for Water program" proveerá un esquema de subsidios para Seguridad Hídrica que promueve el uso de soluciones innovadoras holandesas relacionadas al agua, el "Delta Light" habilita un compromiso del gobierno holandés con disponibilidad limitada de financiamiento.



Por otra parte, el "Dutch Trade and Investment Fund dispone de un fondo de inversión para empresas holandesas que busquen invertir o exportar a mercados externos: ofrece préstamos, garantías, inversiones indirectas de capital y financiamiento de exportaciones.



Por último, el esquema de "Demonstration projects, Feasibility and Investment preparation studies" apoya a las empresas holandesas que desean invertir o ejecutar proyectos en mercados emergentes y países en desarrollo.